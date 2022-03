Jeep Grand Cherokee Trackhawk: 10 motivi per amarla

Il mondo è impazzito per i SUV, al punto che le berline sono crollate nelle vendite. Introdotta nel comparto premium, Jeep Grand Cherokee Trackhawk eroga straordinaria potenza a un prezzo molto competitivo.

Dalle forme aggressive, offre ai clienti tutto quanto è di solito associato alle proposte della Casa, poiché praticità e comfort sono abbinati a un aspetto imponente e prestazioni. Un superbo tuttofare, perfetto per portare i bambini a scuola e affrontare l’off-road. Ecco 10 motivi per cui Jeep Grand Cherokee è un fantastico esemplare.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: dieci motivi per cui è così accattivante

Già in passato il brand ha montato un propulsore di spiccata potenza in uno dei suoi fuoristrada, ma fin qui non si era mai spinta tanto a superare quota 700 CV. Numeri da far impallidire la versione SRT da 461 CV, quasi fosse superata.

Costruita con orgoglio in America, la Jeep Trackhawk è in tutto e per tutto una muscle car, poiché sotto il cofano rialzato e allungato si trova un Hemi rombante.

Con una potenza totale di 707 CV, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk è la Jeep più potente mai rilasciata. Un tributo alla continua dedizione del marchio alla creazione di SUV high-performance capaci di infrangere le leggi della fisica.

Grazie al suo Hemi da 6,2 litri dotato di un enorme compressore, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk trasporterà il suo considerevole peso a vuoto di 2.300 kg da 0 a 100 in circa 3,5 secondi. Queste cifre consentono di tenere il passo di una BMW M3 del 2022, nonostante le generose dimensioni.

Un’unità di tutto rispetto, il V8 sovralimentato da 6,2 litri conferisce alla Jeep Grand Cherokee Trackhawk il tipo di slancio solitamente prerogativa di veicoli che costano da due a tre volte di più, pesano un terzo e hanno molti meno posti a sedere. Unico aspetto negativo gli elevati consumi.

Le sue sospensioni sportive pesantemente riviste permettono un’eccezionale manovrabilità mentre la configurazione dei freni Brembo garantiscono un arresto rapido e controllato, per un rapido inserimento in curva.

L’unità Hellcat non smarrisce, poi, agilità. A dispetto dell’ingombro aggiuntivo, il cambio automatico a otto rapporto si traduce in cambi fluidi.

Grazie al sistema Selec-Track, presente nel pacchetto di serie, Jeep Grand Cherokee Trackhawk offre tra le diverse modalità di guida pure Snow e Tow per affrontare anche i sentieri più impervi, tenendo fede alla nomea del marchio.

I sedili sportivi in morbida pelle, la moquette e i metri di spazio nel bagagliaio fanno sì che l’abitacolo sia accogliente. In aggiunta, abbonda la tecnologia, con lo schermo di infotainment da 8,4 pollici collocato al centro per godere – via Wi-Fi – di Apple Carplay, Android Auto, navigatore satellitare e 4G.

Rapportata ai SUV rivali quali Porsche Cayenne Turbo, Lamborghini Urus e Mercedes-Benz GLE63 S, non solo è più performante, ma altresì più economica.

Last but not least, per la massima sicurezza, Jeep l’ha dotato di ADAS come fari abbaglianti automatici, avvisi di deviazione dalla corsia, cruise control adattivo e l’utilissimo sistema di assistenza al parcheggio automatico. Le cinque stelle nel crash test NHTSA ne sono la logica conseguenza.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!