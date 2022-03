Jeep Grand Cherokee: nuova campagna pubblicitaria

Il marchio Jeep ha lanciato la sua nuova campagna di marketing, “Made for What You’re Made Of”, per le nuove Jeep Grand Cherokee, Grand Cherokee L e Grand Cherokee 4xe. Il video di 30 secondi ” Made for What You’re Made Of ” può essere visualizzato sui canali dei social media del marchio, inclusi Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, nonché in televisione negli Stati Uniti, anche durante la programmazione dei playoff di basket del college.

Jeep Grand Cherokee: ecco il nuovo spot pubblicitario “Made for What You’re Made Of”

“La campagna ‘Made for What You’re Made Of’ è radicata nello spirito ‘vai ovunque, fai qualsiasi cosa’ del marchio Jeep e dei suoi proprietari di veicoli, fan e seguaci”, ha affermato Marissa Hunter, vicepresidente senior del marketing di Stellantis – America del Nord. “Come la Grand Cherokee si è evoluta nel corso degli anni, così anche la capacità dei nostri clienti di cercare esperienze più appaganti. L’obiettivo del marchio Jeep è quello di fornire un veicolo che consenta loro di esplorare il mondo in cui vivono e di godersi la vita nella maniera più completa.”

In “Made for What You’re Made Of” è presente un corridore paralimpico, un tuffatore e un saltatore che sono stati entrambi filmati per la campagna in Colorado e Utah. “Con il recente lancio delle nuove Grand Cherokee e Grand Cherokee L e della Grand Cherokee 4xe questa primavera, i consumatori avranno più opzioni che mai nel decidere quale di questi 4×4 si adatta meglio alle loro attività all’aperto”, ha affermato Jim Morrison, vice senior presidente e capo del marchio Jeep North America.

“La Jeep Grand Cherokee è stata costruita per aiutare a fornire ai nostri clienti esperienze uniche, portandoli in luoghi lontani alla ricerca della loro prossima avventura. Non c’è nessun altro marchio automobilistico che consenta quel senso di libertà e avventura e che susciti tale feroce lealtà e cameratismo tra i suoi proprietari e gli appassionati come fa Jeep”. “Made for What You’re Made Of” è stato creato dal marchio Jeep in collaborazione con l’agenzia Highdive con sede a Chicago.

