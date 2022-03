Citroën: nuovo brand manager in Portogallo

Arrivano novità interessanti per il gruppo Stellantis ed in particolare per il marchio Citroën dal Portogallo. Infatti nelle scorse ore è stato comunicato che João Venâncio è il nuovo brand manager del marchio francese in quel paese. Il nuovo dirigente nelle sue funzioni risponderà a Nuno Marques, direttore di Citroën Portogallo e Spagna.

Citroën ha annunciato che João Venâncio è il nuovo brand manager in Portogallo

João Venâncio ha una carriera di quasi 25 anni in Stellantis Portugal, essendo finora responsabile dell’area commerciale dei veicoli usati del gruppo Stellantis e della divisione Spoticar. La sua carriera nel gruppo inizia nel 1997, quando è diventato responsabile di zona in Peugeot, poi ha assunto la responsabilità della programmazione e distribuzione (logistica) del marchio.

Nel 2005 è diventato responsabile della filiale Paço d’Arcos di PSA Retail (ora Stellantis & You) e nel 2011 è diventato responsabile commerciale dei veicoli nuovi, nella rappresentanza retail del Gruppo. Nel 2018 il dirigente è diventato responsabile della mobilità presso Groupe PSA nel nuovo marchio di mobilità Free2Move, posizione che ha ricoperto per circa due anni.

“L’integrazione di João Venâncio nella direzione di Citroën ci consentirà di continuare l’attuazione della nostra attuale strategia del marchio, in particolare in termini di lancio di veicoli elettrificati, dove la nostra azienda ha già un’offerta molto solida, e di crescita e consolidamento delle posizioni di Citroën come un marchio inevitabile nel mercato automobilistico portoghese”, ha affermato Nuno Marques, direttore di Citroën Portogallo e Spagna, citato in una nota. Ricordiamo che il Portogallo è considerato un mercato molto importante da Stellantis che vuole aumentare ulteriormente le sue quote di mercato e per questo nei prossimi anni prevede di lanciare in quel paese molte novità.

