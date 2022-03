Maserati Ghibli: probabilmente non ci sarà una variante Folgore

Nei giorni scorsi Maserati ha definito le tappe che condurranno il Tridente verso un corposo processo di elettrificazione della sua gamma. La cosa che però è saltata subito all’occhio è la nuova line up di prodotti che avranno una versione elettrica a partire dal 2025 non dispone della Maserati Ghibli.

Già a partire dal prossimo anno si assisterà infatti al debutto delle versioni esclusivamente elettriche di Maserati GranTurismo e GranCabrio oltre che dell’atteso Grecale che debutterà domani nella configurazione tradizionale. Poi nei due anni successivi sarà il turno di Maserati MC20, della nuova Quattroporte e della nuova generazione di Maserati Levante.

La Maserati Ghibli viene quindi esclusa dal piano di elettrificazione della gamma?

Si può quindi facilmente ipotizzare che la Maserati Ghibli potrebbe essere esclusa da questa nuova gamma di veicoli elettrici del Tridente: probabilmente sarà rimpiazzata da un nuovo modello o cancellata definitivamente. Ipotizzare quindi una Maserati Ghibli Folgore è estremamente complicato perché a guardare i piani del Tridente, questa semplicemente non ci sarà. Pare anche difficile ragionare su un possibile ripensamento in corso d’opera.

Bisogna quindi ora provare a ragionare su quello che sarà il futuro riservato alla Ghibli, aggiungendo che la scelta di escluderla dalla futura gamma del Tridente va in controtendenza con le richieste di un mercato capace di apprezzare ancora la Maserati Ghibli. Basti pensare che nel 2021 la Maserati Ghibli ha rappresentato ben un terzo del complessivo di vendite globali di casa Maserati. Una condizione che dovrebbe di certo condurre a qualche riflessione in più.

In ogni caso, tornando alla gamma Folgore di Maserati va detto che la prossima GranTurismo sarà la prima vettura del Tridente a debuttare con una variante a batteria e sarà realizzata a Mirafiori per essere presentata già nel 2023. Va detto però che il costruttore modenese ha ammesso che la tecnologia che gestisce le prestazioni della futura GranTurismo Folgore viene derivata direttamente dagli applicativi in uso in Formula E.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!