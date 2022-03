Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer L svelati a New York?

Arrivano novità interessanti dagli Stati Uniti a proposito di Jeep. Si vocifera infatti che il mese prossimo in occasione del Salone dell’auto di News York, la casa automobilistica americana che fa parte di Stellantis possa svelare al mondo intero le sue nuove Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer L. Ci riferiamo alle versioni a passo lungo del recente SUV di lusso di Jeep, di cui nei mesi scorsi vi abbiamo mostrato le prime immagini spia.

Forse a News York ad aprile il debutto delle Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer L

Dunque le nuove Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer L saranno una delle novità più importanti del marchio di Stellantis per il Salone dell’auto di News York 2022 insieme al debutto del nuovissimo motore a sei cilindri in linea GME-T6 da 3,0 litri sotto il cofano delle versioni attuali dei due SUV.

Il motore GME-T6 HO dovrebbe anche essere disponibile come opzione per i modelli LWB, una volta lanciati. Il GME-T6 HO sarà la prima di tre varianti del nuovo propulsore, mentre le altre saranno una variante Standard e ibrida plug-in (PHEV). Non siamo ancora sicuri se il PHEV sarà etichettato come un modello 4xe, considerando che Jeep sta cercando di allontanare i modelli Wagoneer dal resto della gamma promuovendoli come il loro sottomarchio premium.

Per coloro che non vogliono optare per il nuovo GME-T6, Jeep Wagoneer offrirà comunque il V8 HEMI da 5,7 litri con un sistema eTorque mild-hybrid (mHEV) di nuova generazione come equipaggiamento standard su entrambi i modelli SWB e LWB in Stati Uniti e Canada. Anche i modelli Grand Wagoneer continueranno ad avere il loro V8 HEMI da 6,4 litri come equipaggiamento standard.

Se la notizia del debutto al Salone dell’auto di News York di questi due SUV dovesse essere confermata, allora è probabile che il giorno giusto per il loro debutto possa essere il prossimo 13 aprile. Proprio in quella data infatti sarà effettuata la classica conferenza stampa di presentazione delle novità che i vari brand porteranno in quella occasione.

