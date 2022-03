Peugeot: ecco le novità per i prossimi anni

I prossimi anni saranno davvero ricchi di novità per Peugeot. La casa automobilistica francese vuole continuare ad essere una delle protagoniste del settore almeno per quanto concerne il continente europeo. Per poterlo essere la sua gamma continuerà ad essere arricchita nei prossimi anni. Si dovrebbe già cominciare nel 2022 con il debutto di un nuovo SUV Coupè che avrà la stessa base della 308 e che però potrebbe avere dimensioni maggiori. Questa auto sarà prodotta a Mulhouse e avrà come sua diretta concorrente Renault Arkana.

Ecco cosa bolle in pentola per il futuro di Peugeot

Questa auto infatti si dovrebbe collocare nella gamma dei SUV di Peugeot tra la 3008 e la 5008. Il nome però potrebbe essere diverso. Si dice infatti che questa possa possa chiamarsi Peugeot 408 o 408 Cross. Nel 2023 arriveranno importanti restyling per la casa automobilistica del Leone. Si parla in particolare della 208 e della 2008.

Ma molto probabilmente entro fine anno arriverà anche un aggiornamento per la berlina 508. Le auto subiranno lievi aggiornamenti estetici e saranno rese più simili nell’aspetto alla nuova 308. Le versioni elettriche saranno migliorate mentre nella gamma di quelle a combustione potrebbe essere annunciata qualche novità interessante.

Nel 2024 sono attese le nuove generazioni dei SUV 3008 e 5008 che continueranno ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma del marchio francese di Stellantis. Queste auto cambieranno radicalmente rispetto ai modelli attuali. Previste anche le versioni elettriche al 100 per cento. Resta ancora avvolto nel mistero quello che accadrà nel 2025.

Si vocifera però dell’arrivo di un SUV compatto più piccolo della 2008 che potrebbe essere la nuova entry level della gamma della casa automobilistica americana. Al momento però non ci sono conferme ufficiali su questo modello. Vedremo dunque cos’altro emergerà nei prossimi mesi a proposito del futuro della casa automobilistica del Leone.

Ti potrebbe interessare: Peugeot: il marchio del Leone avvia ufficialmente le sue operazioni in Pakistan

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!