Peugeot 408: avvistato un prototipo con il corpo della 308 SW [Foto spia]

Vicino al Circolo Polare Artico è stato avvistato in un parcheggio un prototipo di una Peugeot 308 SW di vecchia generazione con alcune modifiche alla carrozzeria. Le foto spia sono state pubblicate su Instagram da Stéphan Barral.

Sappiamo che la casa automobilistica francese non ha alcuna intenzione di lanciare una versione avventurosa della nuova 308 station wagon e inoltre questo muletto non nasconde il 3008 di terza generazione, conosciuto internamente con il nome in codice P64 e il cui debutto ufficiale è previsto entro la fine del prossimo anno. Questo perché la piattaforma STLA Medium non è ancora pronta.

Peugeot 408: il presunto SUV coupé è stato avvistato sotto al corpo di una 308 SW di vecchia generazione

Solitamente, gli ingegneri di Peugeot conducono i test invernali otto mesi prima del lancio di un nuovo modello, quindi le tempistiche per il nuovo 3008 non corrispondono.

Secondo quanto riportato dai media francesi, la particolare 308 SW di vecchia generazione potrebbe nascondere al di sotto il futuro Peugeot 408 che dovrebbe essere un SUV coupé derivato proprio dalla 308 di nuova generazione e che internamente è conosciuto con il nome in codice P54. Sarà la terza versione della gamma 308 e basata sulla piattaforma EMP2 V3, anche se con alcune modifiche.

Il Peugeot 408 è già molto atteso in Cina dove il suo obiettivo sarà quello di catturare i clienti dell’attuale 408. Secondo quanto riportato, il nuovo modello della casa automobilistica francese sarà presentato ufficialmente quest’estate, per poi entrare a far parte della gamma della casa del Leone verso la fine del 2022.

Peugeot potrebbe aver utilizzato la vecchia 308 SW per mantenere nascosto il design il più lungo possibile e sembra esserci riuscita molto bene in quanto non è possibile vedere alcuna caratteristica estetica della P54. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, il nuovo Peugeot 408 dovrebbe avere una lunghezza di 4,70 metri, quindi circa 10 cm in più rispetto alla 308 station wagon di nuova generazione.

In questo momento, la casa del Leone sta sfruttando le basse temperature della Svezia per mettere alla prova la futura Peugeot. Da notare i cerchi identici a quelli offerti dalla nuova 308 che in questo caso sono abbinati a pneumatici invernali 215/65 R17. Ad ogni modo, i passaruota del 408 saranno più larghi di quelli della 308 station wagon di seconda generazione.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il SUV coupé dovrebbe condividere i propulsori con le varianti bellina e station wagon. Ciò significa che sono attese almeno due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV e forse anche una variante completamente elettrica che condividerà le caratteristiche tecniche con la e-308 il cui debutto è stato già confermato per il 2023.