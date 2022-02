Nuova Citroën C3: oltre 150 combinazioni possibili di personalizzazione

La nuova Citroën C3, il primo veicolo presentato appartenente a una gamma di tre modelli sviluppati e prodotti in Sud America per i prossimi tre anni, è una moderna berlina dal design unico.

Con molta forza e personalità, Citroën esprime tutta la sua originalità nel modello studiato con cura per il mercato brasiliano e sudamericano. Oltre al comfort firmato Citroën e uno dei migliori spazi interni del segmento, la nuova C3 arriverà con un portfolio di colori diversi e un ampio catalogo di accessori, creato affinché ogni cliente possa vivere un’esperienza unica di personalizzazione del modello.

Nuova Citroën C3: il brand francese punta sulla personalizzazione per soddisfare ogni cliente

La nove vettura scommette sulla tendenza bitono, con una netta linea di separazione tra carrozzeria e tetto in diversi colori, offrendo un’ampia gamma di combinazioni per i clienti. In tutto ci saranno 13 opzioni di personalizzazione disponibili.

Una di queste combinazioni, svelata lo scorso anno, prevede la carrozzeria in Spring Blue e il tetto in bianco. I clienti avranno anche la possibilità di optare per un tetto nero, abbinabile agli altri colori della carrozzeria che saranno disponibili per il modello, come ad esempio Grigio Artense che ha riscosso un grande successo nella C4 Cactus X-Series.

Per soddisfare lo stile richiesto da ogni cliente, la nuova Citroën C3 avrà più di 150 combinazioni tra le sue versioni, colori e tanti accessori. Tutto questo per offrire tante possibilità di personalizzazione per tutti. Questo sviluppo si è basato sulle preferenze dei clienti brasiliani e regionali, con la partecipazione dei team Citroën di ogni paese in cui il modello sarà venduto, al fine di adattarsi meglio alle preferenze di ciascun mercato.

Il cruscotto della nuova C3 è un esempio di questa personalizzazione e sarà disponibile nelle colorazioni Steel Grey e Metallic Blue. In questo modo, la vettura proporrà innumerevoli possibilità di personalizzazione.

Con tutta la tecnologia e la struttura di sviluppo in Sud America, Citroën mantiene la sua strategia di offrire veicoli moderni, in linea con le esigenze e i desideri dei suoi clienti. Tutto questo senza rinunciare a stile con linee accattivanti e decise, qualità superiore, ottime dotazioni e un costo di manutenzione studiato con cura per garantire la massima competitività.

La nuova Citroën C3 debutterà molto presto in Brasile e in Sud America e sarà prodotta dello stabilimento di Porto Real (Rio de Janeiro).