Jeep: ecco il nuovo spot per la gamma 4xe [VIDEO]

Jeep non nasconde di puntare forte sull’elettrificazione della sua gamma. La nuova famiglia 4xe ha un ruolo sempre più importante all’interno della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis. A proposito della gamma 4xe, segnaliamo nelle scorse ore l’arrivo di un nuovo spot che pubblicizza le versioni ibride delle auto di Jeep.

Ecco il nuovo spot pubblicitario della gamma 4xe di Jeep

Lo spot pubblicitario è stato realizzato da Leo Burnett e prende il nome di “Do not disturb“. Questa pubblicità andrà in onda nelle principali emittenti televisive italiane e sul web dal 19 marzo. La clip andrà in onda non solo in Italia ma anche nel Regno Unito.

Lo spot in questione mette in evidenza la capacità di queste versioni elettrificate di Jeep di andare ovunque senza problemi. Il filmato inoltre mostra anche come queste versioni dei SUV della casa americana consentano una guida molto più silenziosa anche nei terreni più difficili e impervi.

Queste auto inoltre producono meno emissioni. Con la silenziosità e l’ecologia esse quindi rispettano la natura e gli animali come si evince da questa clip pubblicitaria. Ricordiamo che attualmente la gamma di Jeep 4xe è composta da Renegade, Compass e Wrangler.

A questi modelli nei prossimi mesi si aggiungerà anche la Grand Cherokee 4xe. Questo per la casa americana è solo l’inizio infatti nel corso del prossimo anno arriverà la prima auto completamente elettrica che sarà il futuro B-SUV prodotto a Tychy in Polonia. Nel giro di pochi anni l’intera gamma sarà elettrificata.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi dalla gamma elettrificata del marchio automobilistico che fa parte del gruppo Stellantis.

