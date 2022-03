Jeep Meridian: debutto ufficiale il 29 marzo

Arrivano notizie interessanti dall’India per Jeep. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha fatto sapere che alzerà i veli sulla nuova Jeep Meridian il prossimo 29 marzo. Sarà dunque in quella data che avverrà l’atteso debutto del nuovo SUV a 7 posti del marchio statunitense. La nuova Jeep Meridian sarà in vendita a maggio di quest’anno ed è uno dei numerosi nuovi lanci di Jeep previsti per il 2022.

Il debutto ufficiale di Jeep Meridian in India avverrà il 29 marzo

Il nuovo modello di Jeep avrà caratteristiche simili alla Jeep Commander, ma con alcuni tocchi unici. Il SUV avrà un abitacolo a tre file ed è lungo 4769 mm. L’auto condivide la sua piattaforma con la Jeep Compass.

Mentre la Jeep Meridian con specifiche per l’India deve ancora essere rivelata per intero, avrà molti spunti stilistici presi dalla nuova Grand Cherokee, proprio come la Commander venduta all’estero. Questo in particolare per quanto concerne la presenza di fari più rettangolari, paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, un portellone posteriore verticale e luci posteriori più sottili.

Queste modifiche aiuteranno anche il SUV a tre file a distinguersi dalla Compass a due file. Sul fronte della sicurezza, ci aspettiamo che Jeep Meridian arrivi sul mercato con sette airbag, cruise control adattivo, sistema di frenata di emergenza automatico e, forse, anche caratteristiche ADAS.

Al suo interno questo modello dovrebbe disporre di un sistema touchscreen da 10,1 pollici con supporto wireless Apple CarPlay e Android Auto, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, sedili conducente e passeggero regolabili elettricamente, sedili anteriori ventilati, un caricabatterie wireless per telefono e un tetto panoramico.

Vedremo dunque in sede di presentazione di questo modello quali altre novità emergeranno. Ricordiamo che questo SUV è considerato come fondamentale per la crescita di Jeep in India, un mercato che Stellantis vuole conquistare nei prossimi anni puntando forte proprio sul suo brand americano.

