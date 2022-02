Jeep Meridian svelata ufficialmente: lancio a maggio 2022

Jeep India entra nel popolare segmento dei SUV a tre file con Jeep Meridian, che debutta oggi con l’obiettivo di rivaleggiare con modelli del calibro di Hyundai Alcazar, Tata Safari, MG Hector Plus e Mahindra XUV700. Previsto per il lancio sul mercato nella prima metà del 2022, il SUV a tre file Jeep Meridian è la versione estesa del SUV Jeep Compass e sarà costruito nello stabilimento di Ranjangaon dell’azienda, con una localizzazione dell’80 per cento. Questo significa che il SUV dovrebbe avere un prezzo piuttosto competitivo.

Jeep Meridian: il debutto sul mercato in India avverrà a maggio

Parlando del design, la Silhouette di questo SUV è simile a quella della Jeep Compass. Il modello inoltre assomiglia moltissimo anche a Jeep Commander, il veicolo da cui deriva che viene venduto in America Latina.

Jeep Meridian è dotato della caratteristica griglia a sette lamelle di Jeep, insieme a fari a LED, un nuovo paraurti anteriore con luci diurne a LED integrate, fendinebbia a LED, rivestimenti della carrozzeria, barre del tetto integrate e un tetto panoramico.

Di profilo, Jeep Meridian disporrà di cerchi in lega da 17 pollici o in lega da 18 pollici, a seconda della variante. Sul retro, il SUV a tre file della casa americana è dotato di luci posteriori a LED posizionate orizzontalmente. Ciò che distingue il grande SUV dalla Compass sono lo sbalzo posteriore più grande e le porte posteriori più grandi per un facile ingresso e uscita dalla terza fila.

All’interno, il SUV a tre file mantiene diversi elementi della Jeep Compass ma è più premium con uno stile contemporaneo. Nuova anche la plancia, come la Compass, con un uso generoso di materiali premium soft-touch. Il SUV Meridian è dotato di un display touchscreen da 10,1 pollici con U-Connect 5 che offre una gamma di funzionalità per auto connesse di serie come comandi remoti, geofence, aggiornamenti OTA, Find My Jeep, notifica di traino.

C’è anche un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici. La seconda e la terza fila hanno prese d’aria individuali e slot USB individuali con capacità di ricarica rapida. La prima fila avrà sedili ventilati e regolabili elettricamente. Per quanto riguarda la gamma di motori, sebbene i dettagli non siano ancora stati rivelati, possiamo ipotizzare che ci saranno un’unità a benzina e due unità diesel. Si parla in particolare della presenza del motore a benzina MultiAir da 1,4 litri e dell’unità diesel Multi-jet da 2,0 litri.

