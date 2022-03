Maserati GranTurismo Folgore: nuovo prototipo camuffato avvistato in Svezia

Come ben sapete, Maserati ha in programma di diventare un brand 100% elettrico in Europa. Perciò nei prossimi anni sono attesi al debutto diversi veicoli completamente elettrici di nuova generazione. Uno di questi è già a buon punto e si tratta della nuova Maserati GranTurismo Folgore.

L’arrivo sul mercato della nuova generazione della GranTurismo sarà molto importante in quanto segnerà l’inizio di una nuova era a zero emissioni per il Tridente. Inoltre, il cambio generazionale porterà una versione full electric che, come anticipato poco fa, farà parte della gamma Folgore.

Maserati GranTurismo Folgore: test invernali per la versione 100% elettrica

Detto ciò, Motor.es ha pubblicato poco fa le foto spia dell’ultimo prototipo della nuova GranTurismo Folgore avvistato a nord della Svezia mentre effettuava i soliti test invernali. Questi permettono di scoprire come si comporta un’auto alle basse temperature e inoltre sono molto importanti soprattutto per un’auto elettrica.

Ad ogni modo, il muletto presenta il camuffamento ufficiale su tutta la carrozzeria dove è possibile notare le scritte Maserati, GranTurismo e Folgore. Nonostante la mimetizzazione, possiamo chiaramente vedere che nel paraurti posteriore c’è la porta di ricarica per il pacco batterie.

A livello estetico, la Maserati GranTurismo Folgore non presenta grandi cambiamenti rispetto al modello con motore endotermico, ma sicuramente lo storico marchio modenese aggiungerà dettagli specifici per identificare facilmente la variante full electric. Le nuove foto spia mostrano alcuni richiami alla recente MC20, come la parte frontale.

All’interno della nuova generazione della GranTurismo ci sarà posto per quattro passeggeri grazie a una configurazione 2+2. Basata sulla piattaforma Giorgio presente sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio, sarà la prima Maserati elettrica ad arrivare sul mercato.

Fino a 545 CV di potenza

Al momento, non ci sono molte informazioni sulla gamma di motori, ma sappiamo che la tecnologia Folgore riesce a sviluppare circa 545 CV di potenza e prevede una batteria agli ioni di litio da 100 kWh e il supporto alla ricarica da 800V per tempi brevi.

Le versioni termiche, invece, dovrebbero avere il motore V6 biturbo da 3 litri, denominato Nettuno, che ha debuttato sull’ultima MC20. In questa, il powertrain riesce a sviluppare 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima.

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, è prevista entro la fine di quest’anno, ma non sappiamo se il Tridente presenterà anche la Maserati GranTurismo Folgore. Oltre alla versione coupé, è atteso il debutto della GranCabrio che sicuramente avrà le stesse caratteristiche, ma ovviamente sarà una spider. Infine, entrambe le vetture dovrebbero essere costruite all’interno dello stabilimento di Mirafiori (Torino).

