Dodge: sospensioni da F1 per la futura auto elettrica del 2024?

Arrivano novità interessanti che riguardano Dodge. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha depositato negli USA un brevetto che indica che la muscle car elettrica Dodge prevista per il 2024 potrebbe avere una sospensione pushrod in stile Formula 1.

Per la futura auto elettrica di Dodge sospensioni in stile Formula 1?

E’ stato Muscle Cars & Trucks a scoprire questo brevetto. I documenti depositati presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) descrivono una sospensione pushrod per veicoli elettrici che utilizzano ammortizzatori orizzontali con molle a balestra trasversali o tradizionali molle elicoidali. Le aste sono collegate a una ruota da un’estremità e a un bilanciere dall’altra. Il bilanciere, a sua volta, è collegato all’ammortizzatore.

I documenti affermano anche che questa configurazione ridurrebbe le sollecitazioni delle sospensioni grazie al trasferimento di forza ottimizzato. Inoltre si libererebbe spazio cosa che in una vettura elettrica è sempre importante vista la presenza delle batterie. Occorre dire che questi documenti sono stati originariamente depositati nel 2019 da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), prima che la società si fondesse con il gruppo francese PSA per diventare Stellantis.

I documenti riportano inoltre che “la possibilità di disporre ciascun asse sterzante lungo una direzione passante per il centro della ruota dà la possibilità di sfruttare l’elevatissima coppia fornita dai motori elettrici”, indicando che gli ingegneri avevano in mente un’applicazione su auto elettriche ad alte prestazioni.

Non è chiaro se questo design delle sospensioni funzionerà con le piattaforme EV modulari STLA di Stellantis, ma in tal caso la muscle car elettrica Dodge sembra essere un buon candidato per il loro impiego. Vedremo dunque se questa tecnologia troverà posto in una delle future auto elettriche di Stellantis ad alte prestazioni.

