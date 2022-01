Dodge Challenger supera ancora una volta Mustang e Camaro nel 2021

Il 2021 si è chiuso positivamente per Dodge in quanto è stata incoronata leader nelle vendite di pony/muscle car negli Stati Uniti. In particolare, la casa automobilistica statunitense ha registrato 54.314 unità vendute della Dodge Challenger, un miglioramento del 3% rispetto al 2020.

Si tratta sicuramente di un’ottima notizia per il marchio di Stellantis, considerando che questo segmento sta perdendo sempre più terreno nel mercato USA. Ford è riuscita a vendere 52.414 Mustang lo scorso anno rispetto alle 61.090 dell’anno precedente.

La Mustang Mach-E completamente elettrica ha collezionato 27.140 esemplari venduti. La Chevrolet Camaro, invece, ha registrato 21.893 esemplari immatricolati, ossia il 26,5% in meno rispetto a quanto rilevato nel 2020 (29.775).

Non si riesce a comprendere il motivo per cui General Motors (GM) abbia abbandonato lo sviluppo della Camaro durante l’era dei veicoli elettrici. Tutto sembrerebbe essere iniziato con l’introduzione della ZL1 per il model year 2017.

In questo momento, sia la Dodge Challenger che la Ford Mustang riescono a prevalere sulla Chevy grazie alle versioni SRT Hellcat con motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri con potenza di 717 CV e Shelby GT500 da 760 CV. Secondo quanto riportato nelle ultime indiscrezioni, la Chevrolet Camaro dovrebbe uscire dalla gamma del brand statunitense nel 2024 con un’edizione speciale.

Ritornando a Dodge, la casa automobilistica statunitense ha registrato un aumento delle immatricolazioni nel 2021 della sua attuale gamma negli Stati Uniti. Parliamo di un +14% per il Durango, un +3% per la Dodge Challenger e un +1% per la Charger.

Il 2022 è un anno molto importante per il marchio di Stellantis in quanto si sta preparando a una vera rivoluzione. Il primo passo verso questo importante cambiamento avverrà con la presentazione del primo prototipo di muscle car 100% elettrica.

Questo misterioso veicolo farà da preludio allo sbarco sul mercato della prima auto full electric della casa automobilistica americana che avverrà nel corso del 2024, come annunciato da Stellantis negli scorsi mesi. In aggiunta, sempre il 2022 segnerà l’arrivo del primo veicolo elettrificato di Dodge.