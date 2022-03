Peugeot 508 Restyling: le ultime novità [RENDER]

La Peugeot 508, nonostante il calo di popolarità delle berline tradizionali nel mercato europeo, rimane una delle auto più famose e amate tra quelle presenti all’interno della gamma della casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis.

A proposito di questa vettura, il prossimo anno, presumibilmente nel corso del primo trimestre, la berlina subirà il classico aggiornamento di metà carriera. Del resto parliamo di un’auto che è presente sul mercato nell’attuale forma dal 2018. La Peugeot 508 Restyling dovrebbe offrire novità interessanti ai clienti di Peugeot.

Ecco come sarà e cosa sappiamo fino ad ora sulla Peugeot 508 Restyling

Ovviamente non si tratterà di novità rivoluzionarie, del resto parliamo di un semplice aggiornamento e non di una nuova generazione. Per quella se va bene bisognerà aspettare almeno il 2026. A proposito dell’aspetto di questa auto si dice che la vettura subirà dei lievi ritocchi al suo design. Questi, fondamentalmente, interesseranno la calandra, il logo anteriore e posteriore, il paraurti e i gruppi ottici.

Tutte le novità estetiche che arriveranno serviranno a rendere la Peugeot 508 Restyling più simile nell’aspetto alle ultime novità di Peugeot ed in particolare alla recente Peugeot 308 che come abbiamo detto in tempi non sospetti fungerà da vero e proprio punto di riferimento estetico per tutte le nuove auto che la casa automobilistica del Leone ha intenzione di lanciare nei prossimi anni, sia che si tratti di nuovi modelli sia che si parli di restyling.

A proposito di questo modello oggi vi vogliamo mostrare un nuovo render che è apparso sul web nei giorni scorsi. Si tratta dell’opera del designer meglio conosciuto con il nome di Ascariss Design. Questo ha voluto offrire la propria ipotesi su come potrebbe cambiare la vettura di Peugeot dopo il restyling di metà carriera. Le immagini mostrano una vettura che rimane fedele alla sua versione attuale ma con quei ritocchi estetici di cui vi abbiamo parlato poc’anzi e che avvicineranno questa auto nello stile a quello della Peugeot 308.

A proposito di Peugeot 508 Restyling dobbiamo aggiungere che con il restyling di metà carriera non ci saranno solo novità estetiche. Infatti è prevista qualche modifica anche per l’interno con l’aggiunta di nuovi materiali, l’aggiornamento del sistema di Infotainment e l’introduzione di nuovi tecnologie con in particolare un occhio di riguardo verso quelle relative all’assistenza alla guida che garantiranno alla vettura di migliorare profondamente sotto questo punto di vista.

Infine per quanto riguarda la gamma dei motori, la più grande novità dovrebbe essere rappresentata dalla versione ibrida da 48 V con il motore 1.2 PureTech a benzina. Per il resto dovrebbero essere confermati tutti gli altri motori. Ancora qualche dubbio sulla sorte del diesel che secondo alcuni potrebbe anche essere confermato mentre secondo altri con l’aggiornamento potrebbe venire meno.

