Peugeot 508 2023: ecco come potrebbe essere il restyling [Render]

L’avanzata dei SUV sta portando le berline di segmento D a un lento declino. Infatti, negli ultimi mesi si è registrata una netta diminuzione delle immatricolazioni che sta portando alla scomparsa di diverse vetture molto conosciute, come la Talisman e ben presto anche la Passat.

Tuttavia, la Peugeot 508 è una delle poche a resistere e sappiamo che il prossimo anno arriverà un nuovo restyling il quale porterà con sé sostanziali modifiche. La 508 2023 avrà il nuovo linguaggio di design adottato dalla casa automobilistica francese e che troviamo sull’ultima generazione della 308.

Peugeot 508 2023: un render anticipa il suo possibile aspetto

Dunque, la berlina di segmento D sarà più moderna e molto probabilmente somiglierà al progetto digitale realizzato da Motor.es che ci dà un piccolo assaggio di come potrebbe essere. Il marchio di Stellantis prevede di modificare il design della calandra e delle luci diurne a LED ad artiglio che saranno più sottili e verticali.

Alcuni cambiamenti li troveremo anche sul retro, principalmente nei fanali. Questi manterranno il sottile pannello in nero lucido, ma cambierà la struttura interna del faro. Anche il paraurti sarà nuovo e naturalmente verrà utilizzata l’ultima versione del logo del Leone. Tutti questi cambiamenti troveranno posto anche sulla versione station wagon.

La Peugeot 508 2023 dovrebbe introdurre modifiche anche nell’abitacolo con tocchi più moderni. Il quadro strumenti digitale dovrebbe offrire una nuova grafica e un aspetto 3D mentre il sistema di infotainment riceverebbe un nuovo sistema operativo, più veloce e stabile e con nuove opzioni di connettività. Il display touch posizionato sulla console centrale, invece, dovrebbe rimanere invariato.

La casa automobilistica francese prevede di ampliare l’equipaggiamento di serie con sistemi di assistenza alla guida più sofisticati e precisi.

Attesi aggiornamenti anche sotto il cofano del nuovo restyling della Peugeot 508. In particolare, il marchio francese manterrà l’attuale offerta di propulsori a benzina, diesel e ibridi plug-in, ma saranno resi più efficienti.

Infatti, i consumi e le emissioni di CO2 verranno ulteriormente ridotti mentre le versioni ibride plug-in otterranno una batteria più capiente da 13,2 kWh che prenderà il posto dell’attuale 11,8 kWh. In questo modo, l’autonomia in modalità 100% elettrica si avvicinerà ai 60 km con una singola ricarica. Infine, il debutto ufficiale della Peugeot 508 2023 è previsto nel corso della primavera 2023.

Ricordiamo che la gamma attuale della vettura comprende quattro allestimenti chiamati GT, Allure Pack, GT Pack e Active Pack, con prezzi a partire da 31.500 euro (o 286 euro al mese) per la versione Active Pack con motore turbo benzina PureTech 130 Automatic.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!