Ferrari LaFerrari, l’erede uscirà entro il 2022? Le foto spia

Poche ore fa è stato avvistato un interessante veicolo mentre circolava lungo le strade bolognesi. Le immagini qui sotto proposte sono quelle di un modello della Ferrari, le cui linee paiono ricordare notevolmente la SP3 Daytona. Tuttavia, non bisogna neppure escludere sia un’altra vettura. Difatti, stando ad alcune voci di corridoio, la Casa automobilistica del Cavallino Rampante sarebbe attualmente alle prese con una hypercar inedita, che forse sarà svelata nell’arco dei mesi a venire.

Ferrari LaFerrari: la nuova versione potrebbe essere più vicina di quanto si possa credere

Nello specifico, si tratterebbe del concept camuffato della ipotetica futura erede di Ferrari LaFerrari. Del resto, già in passato erano emersi dei muletti di prova piuttosto affini in quanto a tratti estetici. Anche allora era sovvenuto il dubbio di essere in presenza di un esemplare differente dalla SP3 Daytona. Poi, ovviamente, la presentazione di quest’ultima, già avvenuta in passato, non esclude a priori il ricorso a ulteriori unità in fase di collaudo.

A ogni modo, di sicuro il Costruttore di Maranello è sempre proiettato verso il domani, attraverso delle proposte immediatamente destinate a diventare delle instant classic. Qualora la novità in serbo corrispondesse al prototipo ritratto nelle immagini di MotoriOnline una plausibile finestra di lancio è il 2022.

A tal proposito, si mormora sia possibile l’impiego sulla presunta erede della Ferrari LaFerrari di un motore V12 ibrido. Ma, a costo di essere ripetitivi, si tratta di una mera indiscrezione, in attesa di conferma da parte dei portavoce della compagnia.

Per concludere, ciò di cui vi abbiamo parlato non è l’unico progetto nel breve periodo. Entro fine anno è atteso, infatti, all’esordio pure Ferrari Purosangue, ovvero il primo SUV nella gloriosa storia della Rossa. Lo Sport Utility Vehicle sarà una rivoluzione in piena regola per la gamma. Una soluzione di estremo lusso che strizza l’occhio a chi vuole abbinare il tocco dei maestri artigiani alla imponenza tipica di una macchina di “taglia forte”.

