Ferrari Purosangue: sarà questo il suo aspetto?

Un nuovo render apparso nelle scorse ore sul web prova ad ipotizzare quello che sarà l’aspetto definitivo di Ferrari Purosangue, quando finalmente sarà svelato dalla casa automobilistica del cavallino rampante. SI tratta del render diìel designer Davide Benaglia sulla sua pagina di Instagram.

Ferrari Purosangue: sarà questo l’aspetto del SUV del cavallino rampante?

Ricordiamo che Ferrari Purosangue farà il suo debutto nel corso di questo 2022. Il giorno esatto della sua presentazione non si conosce, ma è probabile che possa avvenire nella seconda metà del 2022.

Molto probabilmente nel corso della prossima estate sapremo con maggiore certezza quale sarà il momento giusto per conoscere la versione definitiva di questo modello di cui si parla ormai da molti anni e che porterà per la prima volta nella storia la casa automobilistica di Maranello in un segmento di mercato fino ad ora inesplorato.

Come aveva anticipato la stessa Ferrari negli scorsi anni si tratterà di un modello diverso da quello che in tanti si aspettavano. Infatti non si tratterà di un vero e proprio SUV ma di una sorta di berlina rialzata. Il SUV della Ferrari avrà un carattere molto sportivo con assetto ribassato e come possiamo vedere da questo render sono evidenti le somiglianze con altre super car presenti nella gamma del cavallino rampante.

Il riferimento va in particolare ad auto del calibro di Ferrari Roma e Ferrari SF90 Stradale. Ma questo lo si era comunque già capito da qualche giorno. Più precisamente da quando erano apparse in rete le prime foto spia senza veli di Ferrari Purosangue immortalato direttamente in fabbrica a Maranello.

Il render in questione non fa altro che confermare quanto visto in quelle foto. Vedremo dunque a proposito di questo modello quali novità trapeleranno nei prossimi giorni. Quello che è certo è che questa vettura si candida in breve tempo a diventare l’auto più venduta in assoluto tra tutte quelle che sono presenti attualmente nella gamma della casa automobilistica del cavallino rampante.

