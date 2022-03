Ferrari F8 Spider: Mansory svela la sua versione modificata

Mansory ha svelato nelle scorse ore il suo ultimo progetto completamente personalizzato che riguarda questa volta la Ferrari F8 Spider, ossia la versione scoperta della F8 Tributo. Grazie al nuovo Soft Kit, la F8 Spider mostra il suo lato più selvaggio con una serie di componenti aggiuntive realizzate in fibra di carbonio.

Come suggerisce il nome, questo nuovo pacchetto sviluppato da Mansory introduce solo poche modifiche che non stravolgono completamente il suo design e non prevede modifiche ai pannelli della carrozzeria originali. Tra l’altro, gli stessi aggiornamenti sono disponibili anche per la F8 Tributo.

Ferrari F8 Spider: Mansory presenta il nuovo Soft Kit sviluppato per la scoperta di Maranello

Il Soft Kit include splitter anteriore prominente, estensioni per le minigonne laterali, robusto diffusore posteriore composto da due parti, calotte degli specchietti retrovisori esterni in fibra di carbonio e spoiler posteriore extra sopra quello di serie.

Oltre a questo, la fibra di carbonio è presente sulle maniglie delle portiere esterne, sul cofano motore e sulle prese d’aria posteriori che si occupano di raffreddare il V8 biturbo da 3.9 litri disposto in posizione centrale.

Il profilo laterale della supercar scoperta adesso è caratterizzato da cerchi in lega neri da 22” nella parte posteriore e da 21” in quella anteriore. Dietro si nascondono delle grosse pinze freno gialle, stesso colore applicato anche alle alette aerodinamiche.

Naturalmente, Mansory ha modificato anche il propulsore della Ferrari F8 Spider. Infatti, adesso l’otto cilindri riesce a sviluppare 892 CV di potenza e 960 Nm di coppia massima. Ricordiamo che il Ferrari F154 CG con V di 90° e doppio turbocompressore IHI propone di serie 720 CV a 8000 g/min e 770 Nm di coppia massima a 3250 g/min.

Per quanto riguarda le prestazioni, la Ferrari F8 Spider con Soft Kit by Mansory impiega appena 2,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Parliamo dunque di 0,3 secondi in meno rispetto al tempo di scatto ufficiale. La velocità massima, invece, non è stata menzionata, ma molto probabilmente supera i 340 km/h della spider originale.

Ricordiamo che la F8 Spider viene fornita con un tettuccio rigido pieghevole che impiega 14 secondi per aprirsi/chiudersi all’interno di un vano ricavato sopra al motore e può essere azionato fino a 45 km/h.

La parte posteriore è stata quella più soggetta a modifiche in quanto adesso dietro i sedili ci sono due roll-bar e un piccolo lunotto. Presentata a Maranello il 9 settembre del 2019, la Ferrari F8 Spider pesa 1400 kg, quindi 70 kg in più rispetto alla coupé Tributo.

