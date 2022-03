Alfa Romeo: Cassino confermata casa del Biscione

Al Mise Stellantis ha dato ai sindacati e alla politica italiana importanti rassicurazioni per il futuro. Vi abbiamo scritto ieri dello stabilimento di Pomigliano che oltre al SUV Alfa Romeo Tonale si occuperà della produzione di Fiat Panda fino al 2026. Oggi invece vi parliamo dello stabilimento di Cassino. A proposito di questo famoso sito produttivo, i sindacati ieri al Mise hanno ricevuto importanti rassicurazioni.

Cassino rimarrà la casa di Alfa Romeo anche in futuro: lo ha promesso Stellantis

Oltre alla conferma che a giugno partirà la produzione di Maserati Grecale, è stato anche confermato che Cassino anche in futuro continuerà ad essere la casa di Alfa Romeo. Questo significa che oltre alle attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio altri modelli della casa automobilistica del Biscione in futuro arriveranno nella fabbrica sita a Piedimonte San Germano con l’obiettivo di far tornare questo stabilimento alla piena occupazione.

Infatti una delle cose che sono state precisate ieri è che la fabbrica deve recuperare i livelli di produzione raggiunti negli anni passati e che attualmente invece sono calati di molto. Questo in particolare per la mancanza di componenti come i semiconduttori che stanno causando problemi un po’ a tutte le fabbriche di auto in Europa e nel mondo.

Ma questo calo è stato anche causato da una riduzione della domanda per Alfa Romeo Giulia e Stelvio a causa della mancanza di novità oltre che dall’addio di Alfa Romeo Giulietta la cui produzione è stata definitivamente interrotta nel mese di dicembre del 2020.

Al momento non è stato ancora confermato che di Giulietta sarà lanciata una nuova generazione. Dunque potrebbe anche essere che per Cassino il gruppo Stellantis abbia piani diversi relativi a inediti modelli.

Vedremo dunque nei prossimi mesi quali novità arriveranno a proposito dello stabilimento ciociaro del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Quello che è certo è che Maserati Grecale da solo non basta a risolvere tutti i problemi di questa fabbrica.

