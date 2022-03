Abarth Pulse: primo avvistamento del performante SUV [Foto spia]

Sappiamo ormai da tempo che Fiat sta lavorando sulla versione Abarth del Fiat Pulse che dovrebbe arrivare sul mercato brasiliano con il nome di Abarth Pulse o Fiat Pulse Abarth.

Dopo il teaser ufficiale pubblicato dalla casa automobilistica torinese, i media brasiliani hanno sorpreso un prototipo completamente camuffato vicino allo stabilimento di Betim (MG) mentre stava girando sulla pista di prova della fabbrica.

Abarth Pulse: avvistato un prototipo completamente camuffato a Betim

Sempre secondo i media brasiliani, la presentazione ufficiale dell’Abarth Pulse 2023 sarebbe stata fissata per ottobre. Il teaser ufficiale condiviso da Fiat mostra il logo Abarth accompagnato dalle parole: “Preparatevi! Presto scoprirete come Fiat intende ‘avvelenare’ la propria rete di concessionarie con un veicolo progettato su misura per chi è ossessionato dalle prestazioni e dalla sportività e che non rinuncia all’esperienza di guida unica che solo ‘il pungiglione’ di un marchio provocatorio potrebbe fornire”.

Anche se lo storico brand di Torino non ha rivelato il nome del modello che segnerà il ritorno di Abarth in Brasile, è stato già confermato dai media locali che si tratta del Fiat Pulse. Sui montanti C, sulla parte frontale e su quella posteriore del Pulse 2023 troveremo il logo dello Scorpione al posto di quello Fiat.

Il principale cambiamento estetico riguarderà l’implementazione di un nuovo paraurti anteriore, anche se la casa automobilistica torinese potrebbe apportare qualche altra modifica in vista del debutto previsto per ottobre. In aggiunta, è possibile vedere la griglia anteriore con trama a nido d’ape che è ormai una caratteristica ricorrente nei modelli Abarth.

Il paraurti mimetizzato indica la presenza di altri cambiamenti poiché, ad esempio, la presa d’aria inferiore dispone di barre come nelle altre versioni. A parte il doppio terminale di scarico, il retro dell’Abarth Pulse 2023 non cambierà molto.

Il profilo laterale del prototipo, invece, mostra delle sospensioni leggermente ribassate, dei cerchi provvisori e gli pneumatici Pirelli Cinturato P7 215/50 R17. Proprio come visto sul SUV coupé (Progetto 376), anche il Fiat Pulse Abarth avrà un battistrada a cinque fori.

Proseguendo, il nuovo Abarth Pulse avrà motore, impianto frenante e sospensioni uniche e non sarà semplicemente un veicolo con un propulsore più potente. Sappiamo che sotto il cofano ci sarà il turbo T270 da 1.3 litri con potenza di 180 CV con alimentazione tramite benzina e 185 CV con etanolo mentre la coppia massima sarà di 270 Nm.

Accanto troveremo un cambio automatico a 6 marce. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire ulteriori informazioni sul primo nuovo modello dello Scorpione realizzato per il mercato brasiliano.

