Abarth: Stellantis conferma lo sbarco in Brasile con un teaser

Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato che il ritorno di Abarth in brasile era vicinissimo. Lo stesso CEO di Stellantis in America Latina, Antonio Filosa, aveva parlato del lancio di un nuovo brand che come lettera iniziale del nome aveva A. Nelle scorse ore la divisione brasiliana di Stellantis ha ufficializzato la notizia con un teaser in cui mostra il logo della casa automobilistica dello Scorpione.

Stellantis conferma l’arrivo di Abarth in Brasile con un teaser pubblicato nelle scorse ore

Nell’annuncio, Stellantis si limita a dire che arriverà alle concessionarie del Paese un “veicolo su misura per chi è ossessionato dalle prestazioni, dalla sportività e che non rinuncia a un’esperienza di guida unica che solo il ‘pungiglione’ di un marchio provocatorio potrebbe fornire. ”

Tuttavia, i nostri colleghi della rivista brasiliana Quatro Rodas hanno già anticipato di quale auto si tratta: Abarth Pulse. Il SUV compatto porterà sotto il cofano il motore 1.3 turbo da 185 CV che già equipaggia i modelli Stellantis di dimensioni maggiori. La trasmissione sarà il cambio automatico a sei velocità, senza CVT. Ricordiamo che in passato con Stilo e 500 Abarth era stata già commercializzata in quel paese ma solo in pochissime unità e solo per un breve periodo.

Adesso invece sembra che Stellantis faccia sul serio e si parla già di un secondo modello che dovrebbe derivare dal SUV Coupè Fiat Fastback. Questa vettura debutterà nella seconda metà del 2022 e sembra che anche per lei sia prevista una versione realizzata appositamente dalla casa automobilistica dello Scorpione.

Fiat Pulse Abarth sarà la prima vettura a ricevere lo stemma dello scorpione prodotta e anche disegnata in Brasile. La Fiat Stilo Abarth, venduta tra il 2002 e il 2008, è stata prodotta in Brasile ma è stata progettata in Italia la Abarth 500, venduta tra il 2014 e il 2015 invece era prodotta in Messico e progettata in Italia.

Insomma una bella novità per Stellantis che anche così intende ampliare ulteriormente le sue quote di mercato in quel paese molto importante per la futura crescita del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

