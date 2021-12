Fiat Fastback avrà la versione Abarth da 185 CV

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la voce provenienti dal Brasile secondo cui Fiat aveva interrotto lo sviluppo della versione Abarth di Fiat Pulse. Non sappiamo se questa notizia sia vera fatto sta dal Brasile adesso arriva un’altra voce che riguarda la casa automobilistica dello Scorpione. Secondo il magazine Quatro Rodas, Abarth starebbe pensando di realizzare una propria versione del futuro SUV Coupè Fiat Fastback.

Fiat Fastback: Abarth vorrebbe realizzare la sua versione del futuro SUV Coupè

Si tratta del modello che dovrebbe debuttare entro la fine del prossimo anno e il cui design deriverebbe dalla concept car Fiat Fastback mostrata dalla principale casa automobilistica italiana in occasione del Salone dell’auto di San Palo del 2019.

Non è ancora sicuro che il veicolo si chiamerà così anche se nei mesi scorsi abbiamo saputo che il marchio Fiat Fastback è stato depositato dalla casa italiana in America Latina e questo dunque fa propendere per il fatto che alla fine sarà proprio questo il nome scelto per questo futuro e atteso modello.

In pratica secondo queste voci Abarth avrebbe pensato di sviluppare una sua versione di Fiat Fastback con lo stesso motore 1.3 turbo da 185 CV della Jeep Compass. In parole povere si tratterebbe della stessa soluzione che potrebbe venire adottata da Abarth per Fiat Pulse, qualora lo sviluppo di questo modello vada avanti. A quanto pare Stellantis vuole rilanciare il marchio Abarth in Brasile e più in generale in America Latina.

Fiat Fastback per il suo design sportivo e aggressivo con il tetto spiovente tipico di una coupè si presterebbe bene a fungerebbe da modello con il quale Abarth potrebbe rilanciarsi in grande stile anche in quell’area del mondo. Il modello in questione tra l’altro potrebbe completare il dominio di Fiat nel mercato brasiliano dove già diverse sue auto sono costantemente nella top ten delle vetture più vendute.

Vedremo dunque in proposito che novità arriveranno dal Brasile e se davvero assisteremo al debutto di questa versione di Fiat Fastback che sicuramente farebbe molto scalpore sul mercato e aumenterebbe ulteriormente le quotazioni di Stellantis in quel paese, che comunque già sono molto alte grazie al successo di tutti i modelli di Fiat e Jeep e anche dell’avanzata di marchi quali Citroen e Peugeot.

