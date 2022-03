Dodge Power Brokers è stata lanciata negli USA

La rete Dodge Power Brokers è stata lanciata negli Stati Uniti con quasi 100 concessionari in 34 stati, con espansione prevista per i prossimi mesi. La rete è la fonte esclusiva per la nuova gamma di componenti ad alte prestazioni supportati dalla fabbrica di Direct Connection del marchio Dodge.

Dodge Power Brokers: al via le vendite della nuova rete di componenti per auto ad alte prestazioni

Secondo informazioni dalla società madre Stellantis, il personale certificato della concessionaria Dodge Power Brokers soddisfa standard elevati per una conoscenza e un’esperienza complete nelle caratteristiche dei veicoli Dodge, nei componenti ad alte prestazioni e nella loro installazione.

Le parti Modern Performance installate/sostituite da un concessionario Dodge Power Brokers su un veicolo Dodge mantengono la garanzia limitata di base del veicolo nuovo di tre anni/36.000 miglia e la garanzia limitata del gruppo propulsore di cinque anni/60.000 miglia.

Una nuova sede online su DCPerformance.com consentirà di ordinare prodotti ad alte prestazioni Direct Connection tramite la rete di concessionari Dodge Power Brokers. Direct Connection include una gamma di oltre 200 parti, inclusi 14 kit di prestazioni per la Dodge Challenger di produzione, 13 kit pronti per la gara e quattro pacchetti grafici per la Dodge Challenger Mopar Drag Pak e kit Tuner e Stage per aumentare la potenza della Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye e Challenger SRT Hellcat.

“La data di oggi rappresenta una pietra miliare per il nostro marchio: la rete di concessionari Dodge Power Brokers e DCPerformance.com sono operativi e pronti ad accettare ordini per componenti ad alte prestazioni supportati dalla fabbrica Direct Connection da Dodge”, ha affermato Tim Kuniskis, CEO del marchio Dodge.

“Dodge Power Brokers non è solo la fonte esclusiva per le parti Direct Connection, ma queste concessionarie dispongono di personale addestrato per accompagnare gli appassionati attraverso potenziali aggiornamenti delle prestazioni di Direct Connection e quindi gestire l’installazione delle parti Direct Connection, mantenendo la garanzia del veicolo. La rete si sta espandendo con un gruppo iniziale di quasi 100 rivenditori: quel numero è destinato a crescere”.

Un elenco completo della rete iniziale di concessionarie è disponibile su Dodgegarage.com/power-brokers-dealers. Gli appassionati possono visualizzare l’elenco e anche trovare il concessionario più vicino su Dodge.com/power-broker-direct-connection.html.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: con Dodge e Mopar nei dragster anche nel 2022

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!