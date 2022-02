Stellantis: con Dodge e Mopar nei dragster anche nel 2022

L’approccio di Stellantis all’America passa anche dalle gare destinate ai dragster. Il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA mantiene infatti anche per il 2022 il suo impegno nelle classicissime gare di accelerazione particolarmente apprezzate al di là dell’Oceano Atlantico.

Stellantis ha infatti confermato anche per quest’anno l’impegno di Dodge e Mopar nel campionato nazionale americano che prevede ben 22 eventi, tutti con diretta televisiva dedicata. Il CEO di casa Dodge, Tim Kuniskis, ha infatti ammesso che tutti gli appassionati del marchio (Dodge/SRT) avranno “molto da aspettarsi” dalla nuova stagione di corse di accelerazione. La Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Funny Car è infatti al vertice della National Hot Rod Association Drag Racing Series (NHRA) con i suoi 11mila cavalli di potenza.

Le caratteristiche dell’arma di Stellantis per l’approccio alla categoria

La Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Funny Car che Stellantis, col marchio Dodge/SRT, schiera nel campionato americano di gare di accelerazione è infatti caratterizzata da un possente V8 da 8,1 litri capace di 11.000 cavalli di potenza e più di 10.000 Nm di coppia massima: caratteristiche utili per fissare a circa 545 km/h il valore della velocità massima raggiungibile.

Il propulsore rappresenta uno sviluppo esasperato del celebre 426 Hemi V8 dotato di blocco e testate ricavate dal pieno, in alluminio, con 32 iniettori. Non c’è sistema di raffreddamento a liquido in accordo con fatto che il tempo di funzionamento risulta particolarmente breve, mentre il rapporto di compressione è pari a 6,5:1.

La poderosa Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Funny Car di casa Stellantis permette di bruciare una miscela di carburante realizzata dal 90% di nitrometano e dal 10% di alcol per un consumo di circa 75 litri di carburante per ogni gara singola. Il nitrometano permette un altissimo calore di vaporizzazione che permette un valido raffreddamento nel passaggio dallo stato liquido a quello di vapore.

La spettacolare vettura che Stellantis adotta nelle gare di accelerazione americane utilizza una frizione centrifuga multidisco per l’innesto graduale utile a raggiungere velocità elevatissime. Il telaio, infine, è del tipo spaceframe con tubi di acciaio al cromo molibdeno mentre la carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio.