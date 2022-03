Jeep: 100% Electrified Freedom per un futuro a zero emissioni

Si svolge questa settimana il media drive “100% Electrified Freedom”. Si tratta dell’evento che permette ai media internazionali di scoprire e guidare Jeep Compass e Renegade con la nuova tecnologia e-Hybrid e i modelli 4xe. Sono questi i primi passi della strategia di elettrificazione del marchio Jeep per passare alla “Zero Emission Freedom”.

I Media internazionali potranno scoprire questa settimana i nuovi modelli elettrificati di Jeep

Il marchio Jeep, con i suoi leggendari 80 anni di storia di record e innovazione, si sta muovendo verso un nuovo concetto di mobilità, in grado di esaltare ulteriormente i suoi valori di facilità d’uso, comfort e divertimento di guida, efficienza dei consumi, rispetto per l’ambiente, alta – prestazioni, sicurezza e avventura.

Questo approccio di successo è stato rapidamente apprezzato dai consumatori. Nel 2021, ogni quattro SUV Jeep venduti in Europa, uno era 4xe. Un dato significativo che migliora ulteriormente nei primi due mesi del 2022: le versioni 4xe rappresentano una su 3 delle vendite totali del marchio Jeep.

Questo è il più grande esempio del crescente interesse per la guida sostenibile, anche tra gli appassionati di fuoristrada Jeep. Questi ultimi sono stati specificamente presi in considerazione durante lo sviluppo delle tecnologie 4xe ed e-Hybrid, due facce complementari della stessa medaglia che soddisfano esigenze diverse.

L’evento si tiene vicino a Torino presso la splendida Casa Format, uno spazio multifunzionale che comunica i propri valori etici e la cura dell’ambiente: l’energia elettrica proviene da un impianto fotovoltaico e dai pannelli solari, mobili e complementi sono progettati pensando all’ambiente.

La gamma completa di 4xe ed e-Hybrid Compass e Renegade nelle loro varie configurazioni sarà presente in occasione del media drive. Presente anche la nuovissima Upland, un’edizione speciale che mostra lo sforzo concreto di Jeep verso la sostenibilità.

Le stazioni di ricarica presso il media drive sono state fornite da Free2Move eSolutions, che punta a diventare il leader nella progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti per la guida elettrica. Partner dell’evento anche Leasys che offre il primo abbonamento mensile dedicato alla Renegade e la Compass 4xe Plug-In Hybrid.

