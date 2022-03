Fiat Strada: il pick-up è ancora il più venduto in Brasile

Anche con soli 19 giorni lavorativi, febbraio 2022 ha mostrato una crescita del 3% in Brasile rispetto alle vendite del mese precedente, con oltre 120mila ordini. Secondo il presidente della Fenabrave (Federazione nazionale per la distribuzione di autoveicoli), il mercato è stato accomodante, nonostante ostacoli come tassi di interesse elevati e problemi a ottenere credito. Il modello che guarda tutte dall’alto in basso è la Fiat Strada con 6.716 ordini a gennaio e 7.314 a febbraio, un aumento considerevole considerando il lasso di tempo inferiore. Dietro la proposta del Lingotto figura la Hyundai HB20 con 6.161 esemplari e ha Chevrolet Onix, scesa di un gradino con 6.541. Appena fuori dalla zona podio la Volkswagen T-Cross, sebbene per un margine piuttosto ampio (5.118 le unità registrate) e la Jeep Compass (4.503).

Fiat Strada in testa alle classifiche di vendita in Brasile: il pick-up del Lingotto non conosce battute d’arresto

Nella seconda metà della top 10 si segnala Fiat Argo (4.321), settima alle spalle di Chevrolet Onix Plus (4.489) e davanti a Renault Kwid (4.262), Hyundai Creta (4.163) e Fiat Mobi (4.162). In totale, dunque, la Stellantis piazza quattro modelli tra i migliori dieci. Che diventano sei se passiamo in rassegna la top 15, con le Fiat Toro (3.178) e Siena (2.637), rispettivamente tredicesima e quindicesima.

La graduatoria assoluta per marchi

A livello assoluto la Fiat è la regina del mese di febbraio con 26.414 immatricolazioni, che le permettono di affermarsi nettamente sui competitor. La Chevrolet, medaglia d’argento, non va oltre quota 17.432, mentre la Hyundai, medaglia di bronzo, si ferma a 13.377. Discreto pure il rendimento della Jeep con 8.355 consegne, sufficienti per chiudere in settima posizione.

Insomma, alla luce dei numeri condivisi da Fenabrave emergono due importanti conferme: la Fiat Strada e, nel complesso, la Fiat, ormai da tempo mattatrice incontrastata sul suolo carioca. Proprio alla luce degli ottimi risultati conseguiti non c’è di che sorprendersi se, stando ad alcune voci di corridoio, i dirigenti del gruppo abbiano intenzione di introdurre le Abarth.

