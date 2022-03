Abarth in Brasile? Lo Scorpione amplia gli orizzonti

Risale agli scorsi giorni l’annuncio del responsabile di Stellantis in Sud America, Antonio Filosa, sull’arrivo di un nuovo brand. Il numero uno della divisione ha fornito peraltro un indizio, sottolineando come inizi con la lettera A. Ebbene, con ogni probabilità sarà tempo per la Abarth di invadere il territorio.

Abarth in Sud America: l’annuncio di Antonio Filosa che sa tanto di spoiler

La gamma dello Scorpione al momento non è disponibile in quelle lande, ma nei prossimi anni dovrebbe suonare tutto un altro spartito. Difatti, con l’industria automotive europea sempre più incentrata sulla messa in commercio di vetture ibride ed elettriche, la Casa automobilistica potrebbe spostare il focus delle sue attività in America Latina.

Già da diversi mesi si rincorrono le voci in merito a un eventuale arrivo di versioni Abarth delle ultime Fiat in Brasile. Il primo esemplare di cui si è parlato in tal senso è il SUV compatto Fiat Pulse. Nei mesi precedenti era emerso il rumor inerente a un eventuale approdo di una nuova ipotetica Abarth. Addirittura, erano trapelate delle foto spia ritraenti il presunto prototipo.

Anche del SUV Coupé Fiat Fastback, previsto in listino nella seconda metà del 2022, pare uscirà una variante ad hoc. I due esemplari del Costruttore potrebbero condividere il medesimo motore, in grado di erogare una potenza intorno ai 200 cavalli.

Secondo il giornalista Marlos Ney Vidal di Autos Segredos, le Pulse Abarth vedranno la luce a partire da ottobre. Sfoggerà i caratteristici adesivi adottati nelle proposte del marchio sbarazzino di Stellantis e saranno montati cerchi da 17” a cinque fori, con sospensioni e freni ridimensionati per esaltare le performance.

Passando all’abitacolo, i sedili avranno, salvo colpi di scena, una finitura differenziata in linea con la specialità di casa. Quanto al motore si ventila l’uso del motore 1.3 turbo del gruppo Stellantis, con 185 cavalli di potenza, anche se non si esclude un range superiore di potenza.

