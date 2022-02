Jeep Grand Cherokee Trackhawk: ecco la RS Edition

Aston Martin ha da poche ore presentato il nuovo DBX707 che si propone sul mercato come il SUV di lusso più potente del mondo. In generale, però, il veicolo di questo segmento più performante rimane la Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Questo perché sotto il cofano nasconde il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare 717 CV e 874 Nm di coppia massima. Parliamo dello stesso powertrain usato sulle Dodge Charger e Challenge SRT Hellcat e sul Ram 1500 TRX.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: Road Show International presenta la RS Edition

In aggiunta, nel corso degli anni diversi tuner hanno messo a punto la Grand Cherokee Trackhawk per spremere ancor di più l’otto cilindri e trasformare il modello in una vera e propria supercar. Detto ciò, un’altra edizione speciale arriva da Road Show International con sede in Georgia (Atlanta) che nelle scorse ore ha presentato la RS Edition tramite la sua pagina Instagram.

Come è possibile vedere dalle varie foto, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk RS Edition viene fornita con una colorazione esterna chiamata Nardo con vari inserti arancioni a contrasto e dei cerchi Forgiato Designs da 24” in nero lucido con inserti arancioni.

Per quanto riguarda l’abitacolo, abbiamo un rivestimento Hermes in pelle arancione e vari inserti neri. Non mancano un impianto JL Audio, un sistema di abbassamento da 15 mm per una migliore maneggevolezza, vari loghi personalizzati e un rivestimento protettivo.

Di seguito, l’elenco completo delle caratteristiche offerte dalla RS Edition:

RS Black Optics Trim with Black Accents

RS Frgiato Gloss Black Powder Wheels

RS Gloss ORange/Grey Two-Tone Emblems

RS Gloss ORange Powder Brake Calipers

RS Complete JL Audio Music Package

RS Interior ORange LED Lighting Package

RS Complete Hermes Interior

RS Custom Headrest Logos

RS Smoke Exterior Lighting Package

RS 3M Nardo Wrap Package

RS Madico Nano-Ceramic Window Tint

RS 15mm Lowering System

RS Two-Tone Painted License Plate Trim Ring

RS Gyeon Ceramic Paint Coating Protection

RS Madico Nano-Ceramic Window Tint + Windshield

Per quanto riguarda le prestazioni, Road Show International non ha modificato il motore Hemi. Ciò significa che la Jeep Grand Cherokee Trackhawk RS Edition impiega ancora 3,5 secondi per accelerare da 0 a 96 km/h e raggiunge una velocità massima di 290 km/h. Inoltre, il SUV da 2,4 tonnellate impiega 11,6 secondi per completare il quarto di miglio.

Accanto all’Hemi V8 sovralimentato è presente una trasmissione automatica TorqueFlite a 8 marce che viene fornita con un software di gestione diverso rispetto a quello presente sulle varianti meno performanti. Non mancano la trazione integrale Quadra-Trac con cinque livelli di risposta e la modalità Launch Control che migliora le partenze da fermo.