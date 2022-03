Hennessey Mammoth 1000: ecco il Ram 1500 TRX da 1026 CV [Video]

Il Ram 1500 TRX è già di per sé un pick-up davvero performante grazie al suo motore Hemi V8 sovralimentato capace di sviluppare ben 712 CV. Tuttavia, Hennessy Performance ha deciso di portarlo a un livello successivo applicando il suo pacchetto di upgrade Mammoth 1000.

Il modello originale, con i suoi 712 CV e 881 Nm di coppia massima, riescono a tener testa a diversi modelli presenti sul mercato, fra cui il Ford F-150 Raptor, anche se a breve è previsto il debutto di una versione più performante con il motore V8 della Mustang GT500 con il nome di Raptor R.

Hennessey Mammoth 1000: il Ram 1500 TRX svela il suo lato da supercar ad alte prestazioni

Tuttavia, non è soltanto il powertrain a rendere speciale il 1500 TRX. Ad esempio, la casa automobilistica americana ha utilizzato nuove sospensioni anteriori indipendenti con tecnologia di smorzamento attivo grazie all’uso di ammortizzatori adattivi Bilstein Black Hawk e2 da 63 mm.

L’Hennessey Mammoth 1000, invece, è stato opportunamente modificato per portare le performance un livello successivo. Per rendere il TRX ancora più veloce, la famosa società di tuning con sede in Texas ha modificato l’Hemi V8 con un nuovo compressore da 2,65 litri, ha aggiornato gli iniettori di carburante e ha installato un nuovo sistema di induzione dell’aria ad alto flusso.

Questi cambiamenti ora permettono allo speciale Ram 1500 TRX di erogare 1024 CV e 1313 Nm. Parliamo di numeri equivalenti a una vera supercar ad alte prestazioni.

Il nuovo Mammoth 1000 è stato anche mostrato in azione da Hennesey Performance all’interno di un video pubblicato su YouTube. Tra l’altro l’esemplare in Bright Yellow presente nella clip dispone del pacchetto off-road Stage 2 sviluppato dal preparatore che comprende paraurti anteriori e posteriori esclusivi, luci a LED, kit di livellamento anteriore, nuove pedane laterali elettriche e pneumatici off-road da 37”.

Purtroppo non conosciamo le prestazioni offerte dall’Hennessey Mammoth 1000, ma il 1500 TRX originale impiega 4,5 secondi per accelerare da 0 a 96 km/h e raggiunge una velocità massima di 190 km/h. I 160 km/h vengono raggiunti in 10,5 secondi mentre il quarto di miglio viene completato in 12,9 secondi a una velocità di uscita di 174 km/h.

Accanto all’otto cilindri sovralimentato troviamo il cambio automatico TorqueFlite 8HP95 a 8 marce prodotto da ZF e un differenziale posteriore Dana 60 con bloccaggio elettronico e modalità Drift specifica.

Rispetto alle altre versioni del Ram 1500, il TRX dispone di carreggiate allargate di 15 cm e dei passaruota più larghi di 20,3 cm, per un totale di 228,8 cm. Anche il passo è cresciuto di 20 mm mentre la lunghezza complessiva è pari a 6,14 metri.

Secondo quanto affermato dal marchio di Stellantis, il Ram 1500 TRX è in grado di trainare fino a 3674 kg e trasportare fino a 594 kg all’interno del suo cassone.