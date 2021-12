Ram 1500 TRX diventa più costoso con il model year 2022

Il Ram 1500 TRX 2021 ha debuttato sul mercato statunitense a un prezzo di partenza di 72.120 dollari (63.787 euro). Oltre ad aver aumentato il prezzo della versione base a 73.380 dollari (64.901 euro) con l’arrivo del model year 2022, la casa automobilistica statunitense ha aggiunto un costo di 1795 dollari (1587 euro) contro i 1695 dollari (1499 euro). In altre parole, parliamo di un aumento di 3155 dollari (2790 euro).

Rispetto al MY 2021, il 1500 TRX 2022 non porta grossi cambiamenti. Svelata a settembre in occasione della State Fair of Texas, l’Ignition Edition è l’unica aggiunta degna di nota alla gamma del pick-up da mezza tonnellata.

Ram 1500 TRX: annunciato il model year 2022

Limitata a sole 875 unità, la special edition dipinta di arancione presenta di serie il pacchetto Level 2, un rivestimento spray per il cassone, delle cuciture in Copperhead Orange, inserti in fibra di carbonio in Copper, un badge arancione sulla console centrale e altre piccole chicche che non fanno una grande differenza rispetto alle altre versioni inferiori del Ram 1500 TRX. Il prezzo di partenza della Ignition Edition è di 91.585 dollari (81.003 euro).

Il configuratore ufficiale presente sul sito Web dell’azienda elenca il pick-up con lo stesso motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri utilizzato fino ad ora. Questo eroga gli stessi 712 CV e 881 Nm di coppia massima del modello 2021. Accanto è presente il cambio automatico TorqueFlite 8HP95 a 8 marce.

Secondo i dati ufficiali forniti da Ram, il TRX impiega 4,5 secondi per passare da 0 a 96 km/h. Da menzionare anche il rapporto 3.55 per l’assale posteriore e il riscaldatore del blocco motore che è disponibile come optional a 95 dollari (84 euro). L’opzione più costosa disponibile nella gamma del Ram 1500 TRX 2022 è proprio il pacchetto Level 2 che costa 9995 dollari (8840 euro).

Il prossimo anno, il pick-up del marchio di Stellantis avrà un avversario da temere: il Fort F-150 Raptor R. Questo dovrebbe essere equipaggiato dal motore Predator della Shelby GT500. La Mustang stradale più potente riesce a sviluppare 771 CV e 847 Nm proprio grazie a questo propulsore.