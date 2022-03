Alfa Romeo F1 team: il gruppo Sauber cambia CEO

Arriva una notizia importante che riguarda in maniera indiretta Alfa Romeo F1 Team Orlen. Il gruppo Sauber, che come sappiamo gestisce la scuderia di Formula 1 che prende il nome della casa automobilistica del Biscione, nelle scorse ore ha comunicato la decisione di cambiare CEO. Alessandro Alunni Bravi è il nuovo direttore esecutivo del gruppo Sauber, proprietario del team Alfa Romeo di Formula 1.

Alfa Romeo F1 Team Orlen: il gruppo Sauber ha annunciato il cambio di CEO nelle scorse ore

L’italiano fa parte di Sauber dal 2017 ed è anche amministratore di Islero Investment, il fondo di investimento che possiede tutte le società del gruppo Sauber. È stato attraverso i social che Bravi ha confermato il nuovo ruolo che ricoprirà all’interno del gruppo.

Il nuovo numero uno di Sauber ha detto che per lui è stato un vero e proprio onore accettare questo incarico che comporta la sfida di guidare un’organizzazione come Sauber che indubbiamente alle sue spalle ha una storia di successo che solo pochi altri gruppi possono vantare.

Il dirigente si è anche detto consapevole della responsabilità che deriva dalla guida di un team di oltre 500 persone, “un impegno che realizzerò con duro lavoro, passione e dedizione” ha dichiarato.

Alessandro Alunni Bravi ha avuto ruoli dirigenziali all’interno dei team F3000 e GP2, oltre a gestire la carriera di Stoffel Vandoorne, tra gli altri. Nulla cambia per Frédéric Vasseur, che continuerà come capo squadra e amministratore delegato dell’Alfa Romeo. Nel frattempo il team si prepara per l’avvio del campionato che inizierà tra poco meno di due settimane. Nel frattempo Bottas ha dichiarato che darà il massimo per poter portare Alfa Romeo F1 Team Orlen più in alto possibile.

