Bottas svela che ha ricevuto consigli da Raikkonen

Dopo cinque anni in Mercedes, Valtteri Bottas si prepara al debutto per un nuovo team di F1 nel 2022: Alfa Romeo F1 Team Orlen. E chi può consigliare meglio il finlandese in questo suo nuovo viaggio se non il connazionale Kimi Raikkonen, ritiratosi a fine 2021 dopo tre stagioni con la squadra del Biscione. Il nuovo pilota del team Alfa Romeo F1 Orlen ha rivelato che alla fine della scorsa stagione Kimi Raikkonen gli ha parlato e gli ha detto come è lavorare in Alfa Romeo.

A fine 2021 Raikkonen ha dato alcuni consigli a Bottas sulla sua avventura in Alfa Romeo

Raikkonen avrebbe detto a Bottas che si sarebbe divertito e che il team secondo lui ha un grande potenziale. Valtteri, che ha trascorso le ultime cinque stagioni come secondo pilota in Mercedes, ora avrà la possibilità di guidare come leader il progetto Alfa Romeo, una sfida a cui non era abituato.

Il finlandese ha messo in evidenza come per la prima volta sarà il leader di una squadra e soprattutto avrà un contratto lungo mentre in Mercedes gli veniva rinnovato anno dopo anno e questo gli creava molta incertezza.

Valtteri Bottas ha dichiarato: “Sono orgoglioso di indossare questi colori. Lavorerò sodo, ma avrò l’opportunità di divertirmi. È un onore guidare per Alfa Romeo, sento la responsabilità di portare il marchio al vertice”.

Al suo fianco, Bottas avrà il debuttante e inesperto Guanyu Zhou, il primo pilota cinese a far parte di una scuderia di Formula 1. Il duo torna in pista da giovedì prossimo, per la seconda batteria di test pre-stagionali, che si svolgeranno in Bahrain. Vedremo dunque come andranno le cose per il team del Biscione in questa stagione che sta per cominciare.

