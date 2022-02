Rebellion diventa partner ufficiale di Alfa Romeo F1 Team ORLEN

Alfa Romeo F1 Team ORLEN ha annunciato una nuova partnership con Rebellion Timepieces. Il marchio svizzero di orologi di lusso pone il motorsport al centro della sua missione ed è esperto nelle corse, parte integrante del suo DNA.

In base al contratto di Rebellion Timepieces e Alfa Romeo F1 Team ORLEN, la monoposto C42 del team, i piloti Valtteri Bottas e Zhou Kanyu correranno con il logo del marchio in bella vista sulle tute, sulle auto etc.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto ai Rebellion Timepieces nella famiglia ORLEN del Team Alfa Romeo F1. Rebellion è un marchio profondamente radicato nel motorsport e, come il nostro team, è orgoglioso e indipendente. Non hanno paura di andare contro il buon senso, vanno dove gli altri temono e cercano di spingere i confini delle possibilità.” ha dichiarato il numero uno del team di Formula Frederic Vasseur.

Il numero uno di Rebellion, Alexander Pesi ha dichiarato che la sua azienda sarà la prima società cinese a entrare a far parte di due prestigiose case automobilistiche, Sauber Motorsport, storico team svizzero che condivide valori e passione per le corse automobilistiche e Alfa Romeo.

“Siamo molto lieti di diventare partner dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN, che ha ingaggiato il pilota Guanyu Zhou. Siamo felici di condividere con loro una pagina di questa storia”, ha concluso il numero uno della socità che da oggi è nuovo sponsor della scuderia di F1.

Anche questo accordo dopo i due di cui vi abbiamo parlato ieri dimostrano come negli ultimi tempi l’interesse degli sponsor per il team del Biscione in F1 sia aumentato. Merito soprattutto dell’ingaggio del giovane pilota cinese che sta suscitando grande interesse in quel paese.

Ma forse anche la stessa Formula 1 negli ultimi tempi pare aver ottenuto una maggiore popolarità per una serie di scelte azzeccate come ad esempio la partnership con Netflix che sta facendo conoscere anche ai giovani il campionato automobilistico più importante del mondo.

