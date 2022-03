Maserati Grecale: cosa ci possiamo aspettare ancora?

Il prossimo 22 marzo sarà una giornata davvero importante per Maserati e più in generale per il gruppo Stellantis. In quel giorno infatti sarà svelato uno dei modelli più attesi in assoluto in questo 2022 nel settore delle auto. Ci riferiamo naturalmente al nuovo SUV di segmento D Maserati Grecale. La nuova auto della casa automobilistica del tridente è destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori per tutta una serie di motivi.

Cos’altro ci possiamo aspettare da Maserati Grecale a pochi giorni dal suo debutto?

Innanzi tutto Maserati Grecale porterà per la prima volta la casa automobilistica di lusso del gruppo Stellantis nel segmento dei SUV di segmento D. Si tratta di un debutto importante essendo uno dei segmenti premium in più forte crescita dell’intero mercato auto. Proprio con questo modello la casa del Tridente spera di aumentare le sue immatricolazioni in maniera considerevole. Ricordiamo infatti che nel corso dei prossimi anni il brand di Stellantis punterà a raggiungere le 70 mila immatricolazioni annue.

Di Maserati Grecale negli ultimi mesi abbiamo avuto molte informazioni e le foto spia del prototipo si sono moltiplicate sul web. Ormai dunque sappiamo tante cose su questo modello che sarà una versione ridotta di Levante e avrà la stessa piattaforma di Alfa Romeo Stelvio.

Quello che in tanti si domandano è quali saranno le sorprese che potrebbero arrivare con il debutto di questo atteso veicolo che avverrà a Modena tra 15 giorni esatti.

Vedremo nei prossimi giorni se Maserati in proposito ci dirà qualcosa in più. Per il momento vi mostriamo un render di Davide Benaglia che prova ad ipotizzare l’aspetto di questa auto.

Ti potrebbe interessare: Maserati MC20 Cabrio testata sulla neve della Svezia [Foto spia]