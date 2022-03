Maserati Grecale: nuove foto in attesa del debutto

Nuove foto spia sono state pubblicate nelle scorse ore su Maserati Grecale. Ancora una volta si tratta del prototipo camuffato del veicolo che come sappiamo farà il suo debutto il prossimo 22 marzo a Modena. Le immagini sono state pubblicate su Facebook da Gabetz Spy Unit. Nel frattempo cresce l’attesa di conoscere come sarà il nuovo modello di ingresso alla gamma di Maserati che per la casa automobilistica del Tridente avrà una importanza strategica.

Maserati Grecale avvistato a pochi giorni dal suo debutto che avverrà il 22 marzo

Infatti Maserati Grecale andrà ad inserirsi in un segmento di mercato tra i più redditizi per quanto riguarda il settore delle auto di lusso. Dunque il suo arrivo dovrebbe favorire un forte aumento delle vendite del marchio automobilistico di Modena. Ricordiamo che per Maserati è stato fissato l’obiettivo delle 70 mila immatricolazioni annue da raggiungere nel giro di qualche anno grazie all’arrivo di numerosi nuovi modelli tra cui proprio il SUV di segmento D che sarà prodotto a Cassino insieme ad Alfa Romeo Stelvio e Giulia.

Maserati Grecale sarà la prima di 3 importanti novità che caratterizzeranno il 2022 della casa automobilistica del tridente. Le altre due saranno la MC20 Cabrio e la nuova Maserati GranTurismo. Le vendite del SUV si dovrebbero aprire verso la metà del 2022. Le prime consegne potrebbero avvenire in estate.

Ancora non si sa nulla del prezzo del SUV e nemmeno della gamma dei motori. Siamo sicuri però che ci saranno numerose soluzioni ibride. La top di gamma avrà invece una versione depotenziata del motore Maserati Nettuno già visto con la nuova Maserati MC20. Nei prossimi giorni dovrebbe partire una campagna teaser che ci mostrerà pezzettino per pezzettino il nuovo SUV in attesa della presentazione ufficiale del prossimo 22 marzo.

Ti potrebbe interessare: Maserati: tutto quello che c’è da sapere sul programma Fuoriserie