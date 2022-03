Nuova Alfa Romeo Giulietta: l’uscita è in forse, ma… [RENDER]

Ormai abbiamo perso il conto di quante voci siano uscite negli anni circa una ipotetica nuova Alfa Romeo Giulietta. Nemmeno il tempo di far andare in pensione la vecchia generazione che già impazzavano le supposizioni a riguardo e stiamo parlando del dicembre 2020… Tutti ma proprio tutti si interrogavano se l’esemplare avrebbe avuto un erede, se la storia fosse destinata a proseguire o meno.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: assenza totale di comunicazioni ufficiali

Poi, come ben sappiamo, di comunicazione ufficiali da Fiat Chrysler non ne sono mai arrivate. Ma forse stavolta la musica potrebbe cambiare davvero con l’avvento di Stellantis. La forza economica del colosso italo francese aveva riacceso le speranze. Anzi, a voler essere sinceri fino in fondo sembrava praticamente scontata una nuova Alfa Romeo Giulietta. Uno scenario avvalorato dallo straordinario successo di vendite registrato nell’ultimo decennio. Tra le poche note liete del Biscione nel Vecchio Continente c’era proprio lei, perciò perché privarsene?

Tuttavia, negli scorsi mesi era piombato in silenzio, quasi tombale. Da qui la sfiducia. Regnava la sensazione che l’idea fosse stata accantonata. Che la vettura tanto sognata non avrebbe visto la luce, non almeno nell’attuale corso. Oltretutto l’amministratore delegato del brand, Jean-Philippe Imparato, si era espresso a proposito dei prossimi SUV in arrivo e aveva assicurato il rilascio di Giulia e Stelvio. Inoltre, il manager aveva rilasciato alcune dichiarazioni circa la rinascita di qualche auto sportive nel portafoglio prodotti tra cui 33 Stradale, GTV e Duetto. Ma bocche cucite su una nuova Alfa Romeo Giulietta.

Imparato prende una posizione

Finalmente, il numero uno della compagnia ha preso una chiara posizione a riguardo in un’intervista con Automotive News. In tale occasione, il CEO ha sottolineato come siano ancora in corso le discussioni sul ritorno del veicolo. Lui e il suo staff si stanno confrontando per stabilire se ci siano o meno i buoni presupposti affinché esca. E comunque, anche in caso positivo, la finestra di lancio designata sarebbe il 2027 o addirittura il 2028. In buona sostanza, non si tratterebbe di un progetto nell’immediato.

Ciò poiché il focus della squadra di lavoro è incentrato su vetture in grado di rivelarsi delle best seller a livello internazionale. Ergo, le energie sono canalizzate nei SUV e crossover. D’altro canto, una nuova Alfa Romeo Giulietta riscuoterebbe sì interesse, ma limitatamente al territorio europeo.

Se nel Vecchio Continente il comparto delle hatchback emana tuttora fascino, la situazione cambia decisamente ampliando i confini.