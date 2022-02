Alfa Romeo: no al Duetto dallo stile retrò

Alfa Romeo è entrata in una fase nuova. Con l’arrivo del nuovo Alfa Romeo Tonale presentato una settimana fa, mutano gli equilibri all’interno delle stanze che gestiranno il futuro del marchio secondo i canoni di quella che viene definita una vera e propria “Metamorfosi”.

L’approdo in Alfa Romeo di Jean-Philippe Imparato sembra aver portato in dote tutto quello che era mancato in questi anni. C’è voglia di fare e c’è voglia di riprendere le redini di un marchio che ha patito fin troppo: la volontà è quindi quella di applicare la cura necessaria a risollevare le sorti del Biscione. Il nuovo Tonale rappresenta un primo passo, un passaggio utile che si porta dietro le desinenze della precedente gestione affidata a FCA e le caratterizzazioni nuove imposte dal nuovo corso a marchio Stellantis.

È già nota, ed è stata rimarcata ancora, la volontà di presentare una nuova Alfa Romeo ogni anno. Il primissimo piano industriale di Stellantis, che sarà presentato il prossimo 1 marzo, dovrebbe aprire le porte a quella che sarà la gestione futura (in tema di modelli e listino) anche per quanto riguarda il Biscione.

Ci sarà spazio per un nuovo Duetto in Alfa Romeo

Pare ormai evidente che nel futuro prossimo di Alfa Romeo ci sarà anche spazio per il ritorno di una denominazione iconica per il marchio: Duetto, ovvero iconica Spider dal fascino assoluto. Jean-Philippe Imparato non ha infatti mai nascosto la sua propensione a guardare al passato di Alfa Romeo, forte anche di una passione per il marchio che è praticamente insita nella storia della sua famiglia come ha raccontato spesso.

Bisognerà prima mettere al proprio posto molteplici fattori, ma successivamente ci sarà spazio per supportare “lo storytelling di Alfa Romeo”, ha ammesso di recente Imparato. In quest’ottica si guarda proprio ad una nuova generazione di Alfa Romeo Duetto.

Al Centro Stile si lavora in parallelo anche su progetti di questo tipo, ma pare lo si faccia senza definire linee gestite da un approccio nostalgico. L’idea potrebbe essere quella di ragionare su nuove forme che comunque facciano riferimento al passato del marchio, senza però subire un’influenza imperante. A definire le linee da seguire è stato Alejandro Mesonero-Romanos che si trova a capo del design del Biscione.

Mesonero-Romanos ha infatti ammesso che non bisognerà attendersi Alfa Romeo dotate di uno stile retrò. Poi, agli inglesi di Car, ha precisato che:

“le nostre macchine saranno vere Alfa Romeo, avranno personalità. Una futura Duetto elettrica catturerà comunque sia lo spirito del passato, attraverso i dettagli. La Spider fa parte dell’immaginario Alfa, è una visione viscerale: si percepisce con essa la gioia di vivere italiana, la libertà, il sole”

Si ragionerà quindi in questo modo sui futuri modelli che descriveranno la nuova idea applicata all’Alfa Romeo del prossimo futuro, senza perdere i concetti di “bellezza e personalità” che Mesonero-Romanos vuole mettere in pratica sulle future vetture del Biscione.