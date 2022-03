La futura Opel Insignia sorprenderà molto

Alla fine del 2024, l’attuale Opel Insignia uscirà di scena. Con l’addio di questo modello scomparirà l’ultima Opel basata su una piattaforma di General Motors. Questa inoltre sarà anche l’ultima Opel solo termica. Da questa data infatti l’intera gamma della casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis sarà elettrificata. Lo ha confermato nei giorni scorsi il numero uno del marchio Uwe Hochgeschurtz.

La nuova Opel Insignia si farà ma sarà un’auto assai sorprendente rispetto al modello attuale

Ma questo non sarà un addio per la vettura. Infatti è prevista una nuova Opel Insignia. A differenza della nuova Opel Astra, non sarà ibrida plug-in, ma solo elettrica. Potrebbe infatti essere una delle prime vetture del gruppo a debuttare sulla piattaforma 100 per cento elettrica STLA Medium.

A proposito di come sarà la nuova Opel Insignia, gli occhi del marchio di Russelheim sono puntati su un modello molto specifico, la nuova Citroën C5 X. Il modello della casa francese rispetta tutte le premesse estetiche che il marchio tedesco vuole, e offre quello che per molti rappresenta un “concetto rivoluzionario”. Tuttavia, ovviamente questo non significa che la futura Insignia sarà una fedele riproduzione dell’ammiraglia francese ma in realtà avrà tutta un’altra immagine.

Ricordiamo infine che sempre nei giorni scorsi Opel ha confermato che introdurrà sul mercato molti altri nuovi modelli completamente elettrici nei prossimi anni. Ad esempio, la Opel Astra Sports Tourer avrà una versione elettrica, il successore del SUV Opel Crossland sarà pure completamente elettrico e il marchio infine darà nuova vita al nome Manta con un crossover elettrico che dovrebbe debuttare sul mercato verso la metà di questo decennio.

