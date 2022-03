Nuova Opel Manta: dalla Germania suggestiva ipotesi

Lo scorso anno abbiamo saputo che Opel stava pensando di portare sul mercato una nuova Opel Manta. Inizialmente si era pensato che l’auto sarebbe tornata nello stesso stile che aveva un tempo l’iconico modello prodotto con questo nome dalla casa automobilistica tedesca negli anni 70 e 80. Successivamente è stato però spiegato che questa auto sarebbe si ritornata ma in una veste del tutto inedita. Infatti questo modello in futuro sarà lanciato nella forma di un crossover di segmento C, molto probabilmente un SUV Coupé.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Opel Manta

Per il momento si sa ancora poco di questa auto ma nonostante ciò in Germania Autobild nelle scorse ore ha pubblicato un video dove viene mostrato un render del designer Reichel che prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo veicolo quando finalmente arriverà sul mercato.

Un portavoce di Opel ha confermato che siederà accanto al successore di Opel Insignia, piuttosto che fungere da sostituto di quel modello. In arrivo entro il 2025, la nuova Opel Manta sarà una delle prime auto a utilizzare la nuova piattaforma STLA EV di Stellantis, che sarà disponibile in quattro dimensioni e sarà distribuita nell’intero portafoglio globale del gruppo a 14 marchi. Opel ha detto che la Manta è “senza emissioni, versatile e un’auto che piacerà al cuore e alla mente”.

I dirigenti di Opel hanno anche detto che la nuova Opel Manta sarà “sorprendentemente spaziosa” e una “nuova interpretazione di un classico”, il che suggerisce che trarrà ispirazione dallo stile dal suo omonimo degli anni ’70. Opel ha anche detto a proposito di questa auto che la sua futura gamma elettrica “soddisferà perfettamente le esigenze degli automobilisti europei” con un’autonomia compresa tra 500 e 700 km a seconda della versione.

La vettura della casa tedesca sarà inoltre in grado di ricaricare la sua batteria a una velocità di 30 km al minuto. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto di cui si parla già da un po’ e che sicuramente quando sarà presentata monopolizzerà le attenzioni di tutti gli appassionati di automobili.

