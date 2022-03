Opel: la gamma diventerà completamente elettrica in poco tempo

Opel sta diventando un marchio 100% elettrico. Entro il 2028, la casa automobilistica tedesca convertirà tutti i prodotti della sua gamma in modelli a zero emissioni. Già oggi il brand di Stellantis offre una selezione completa di modelli elettrificati. Infatti, al momento i clienti possono scegliere tra 12 veicoli elettrificati, dalla piccola Rocks-e al grande Morano-e.

Un altro modello elettrificato a batteria sarà introdotto entro la metà di questo decennio con la nuova generazione della Manta. In aggiunta, i successori del Crossland e dell’Insignia saranno esclusivamente elettrici.

Opel: tutta la gamma sarà completamente elettrica entro il 2028

Uwe Hochgeschurtz, CEO di Opel, ha dichiarato che la casa automobilistica di Rüsselsheim sta seguendo un percorso coerente per arrivare alla completa elettrificazione e procede a tempo record. Sta contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2 e non si fermerà alla conversione della sua gamma.

Assieme ai suoi partner, Opel produrrà autonomamente batterie ad alte prestazioni a Kaiserslautern già a partire dal 2025. Inoltre, presso la sede centrale di Rüsselsheim è in costruzione un nuovo campus a basso consumo di risorse.

L’obiettivo finale dell’azienda è quello di offrire veicoli elettrici che soddisfino al meglio le esigenze dei clienti. Per il futuro, ciò include un’autonomia tra 500 e 800 km e una capacità di ricarica rapida di 32 km/min, la migliore in assoluto.

Come detto ad inizio articolo, i clienti del marchio tedesco hanno già accesso a una gamma completa di modelli elettrificati. Per tutti i veicoli commerciali leggeri è già disponibile una versione full electric: Combo-e, Vivaro-e e Movano-e, oltre al Vivaro-e Hydrogen che offre la tecnologia a celle a combustibile a idrogeno.

Corsa-e e Mokka-e sono tra le più apprezzate

Per quanto riguarda le auto, la Corsa-e e il Mokka-e sono ormai da tempo diventati dei best seller. In Germania, le varianti a batteria di Corsa e Mokka rappresentano già oltre il 25% di tutte le immatricolazioni. Il nuovo Grandland e la nuova Astra sono entrambi disponibili in versione ibrida plug-in.L’anno prossimo invece arriverà l’Opel Astra-e in versione a cinque porte e Sports Tourer.

L’offerta di EV proposta da Opel si completa con la Rocks-e, un quadriciclo leggilo elettrico da città che può essere guidato a partire dai 15 anni di età.

Parlando della prossima generazione dell’Opel Manta, Hochgeschurtz ha affermato che sarà ancora una volta un’auto ad alto contenuto emozionale e si distinguerà per una potenza elettrica in grado di assicurare un’accelerazione eccezionale.

La nuova Manta sarà inoltre sinonimo di puro piacere di guida e il brand saprà interpretarlo proponendo una vettura di grande fascino e sorprendentemente spaziosa. Sarà una Manta assolutamente in sintonia con i tempi in cui viviamo, a zero emissioni e versatile.