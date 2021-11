Nuova Opel Manta sarà protagonista della rivoluzione in Stellantis

La rinnovata Opel Manta arriverà nel 2025 per guidare la transizione di Opel in un marchio esclusivamente elettrico e sarà tra i primi modelli di un’ondata di veicoli elettrici su misura del nuovo gigante del settore Stellantis, insieme a una Lancia Delta reinventata.

Il ritorno della Manta è stato confermato a luglio, quando Opel e Vauxhall hanno confermato che lanceranno solo nuove auto elettriche dal 2027. Il marchio britannico offre già versioni elettriche della supermini Corsa e del crossover Mokka e sarà disponibile anche l’imminente nuova Astra come un veicolo elettrico. La Manta probabilmente si siederebbe appena sopra quella berlina nella gamma di Vauxhall.

Sebbene non siano stati confermati dettagli tecnici per il SUV, utilizzerà una delle quattro nuove architetture EV sviluppate da Stellantis. La più probabile è la piattaforma STLA Medium per le auto dei segmenti C e D. Questo può ospitare una batteria fino a 104kWh, offrendo un’autonomia di circa 440 miglia, ed essere dotato di uno o due motori. Quest’ultimo assetto offre la trazione integrale, che potrebbe dare alla Manta le prestazioni per riflettere la sua storia.

Stellantis afferma che i motori utilizzati sulle sue nuove piattaforme possono offrire tempi di 0-62 miglia orarie di circa 2,0 secondi. Il motore destinato alla STLA Medium può erogare tra 167 CV e 241 CV, quindi una Manta a doppio motore potrebbe offrire oltre 400 CV. La Manta dovrebbe servire come una sorta di auto da corsa per Opel e Vauxhall, posizionandosi in un segmento di mercato in rapida crescita e dando ai marchi un vantaggio in termini di prestazioni. È probabile che venga proposto come rivale di Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 , Kia EV6 e Volkswagen ID 4. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito di questo futuro e atteso modello di Opel.

Ti potrebbe interessare: Opel Manta: confermato il ritorno sotto forma di SUV coupè elettrico