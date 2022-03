Peugeot 4008: ancora una nuova ipotesi sul suo aspetto

Peugeot 4008 dovrebbe essere il nome di un futuro crossover di segmento C che la casa automobilistica del Leone lancerà tra il 2022 e il 2023. Ciò è stato confermato nel recente piano strategico del gruppo Stellantis, che è stato rivelato dal numero uno del gruppo automobilistico, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Si tratta di un modello particolarmente atteso del quale nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le prime foto spia del prototipo con carrozzeria della 308 SW.

Peugeot 4008: ecco un nuovo render che ipotizza l’aspetto dell’atteso SUV Coupé

Del resto la nuova Peugeot 4008, nome non ancora ufficiale, deriverà proprio dalla nuova Peugeot 308 utilizzando la stessa piattaforma, gran parte dei componenti e motori. Inoltre i due modelli della casa automobilistica del Leone condivideranno lo stesso stabilimento.

Ci riferiamo naturalmente al sito produttivo di Stellantis a Mulhouse in Francia dove attualmente viene prodotta la nuova Peugeot 308. La vettura che secondo alcuni si potrebbe anche chiamare Peugeot 408 o 308 Cross sarà rivale di Renault Arkana nel segmento dei SUV coupé che ultimamente specie in Europa sta trovando molti consensi tra i clienti.

Il nuovo ed inedito veicolo in questione porta il codice di designazione interna Peugeot P54. L’ultima notizia relativa a questo modello che ci giunge dalla Francia indica che una prima unità di pre-serie del veicolo è già stata prodotta presso lo stabilimento francese di Mulhouse.

Questa nuova Peugeot 4008 basata sull’attuale 308 sarà commercializzata principalmente in Europa e in Cina. Nel mercato auto cinese questo modello avrà l’importante compito di sostituire la Peugeot 408 a quattro porte, che sta per uscire di scena in quel mercato colmando un vuoto importante. La sua lunghezza totale sarà di 4,70 m. Il SUV Coupè dovrebbe avere un passo più ampio rispetto a quello della Peugeot 308. Questo veicolo dunque sarà capace di ospitare fino a cinque adulti in totale comfort.

La piattaforma che sarà utilizzata per questa auto da Peugeot dovrebbe essere la EMP2 V3, il suo design esterno sarà ricco di dettagli sorprendenti. Qui vi mostriamo uno degli ultimi render che circolano sul web a proposito di questo veicolo. L’offerta meccanica di questo nuovo e inedito veicolo sarà molto varia, anche se inizialmente è esclusa una versione elettrica al cento per cento. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito.

