Alfa Romeo Stelvio: il restyling in questa prima foto spia

Se l’arrivo sul mercato delle nuove generazioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia bisognerà attendere ancora un po’, sicuramente almeno fino al 2024, ora c’è una primissima immagine che ci mostra il leggero restyling al quale sarà sottoposto lo Stelvio e che vedremo già entro la fine di quest’anno.

Come avevamo già anticipato qualche settimana fa, era emersa un’immagine che definiva i contorni di quello che sarebbe stata la nuova impostazione stilistica dei fari anteriori del restyling previsto per l’Alfa Romeo Stelvio. Come si discuteva a suo tempo, le nuove Giulia e Stelvio dotate delle rinnovate caratterizzazioni stilistiche pare abbiano lasciato il pilotino del Cassino Plant già nel mese di gennaio, cosa che ci faceva sperare in un qualche avvistamento nel giro di qualche settimana. Così è stato.

Questa prima immagine del restyling che interesserà l’Alfa Romeo Stelvio conferma il nuovo stile dei fari

È apparsa infatti su diversi profili Instagram una primissima immagine, su strada, che mostra l’Alfa Romeo Stelvio in configurazione restyling dotato quindi dei nuovi fari anteriori. L’immagine infatti ha per protagonista proprio un’Alfa Romeo Stelvio dotata di pochissime camuffature, praticamente assenti in tutta la carrozzeria.

Il nastro adesivo scuro viene utilizzato esclusivamente per coprire il design degli elementi a LED all’interno dei fari, che conosciamo già grazie all’immagine sfuggita dal Cassino Plant, e per coprire parte delle prese d’aria dei paraurti. In definitiva viene confermato il fatto che il restyling di Stelvio sarà caratterizzato da una lieve revisione stilistica che permette di intervenire “in economia” con quanto già a disposizione.

Cambia quindi il design all’interno dei fari, pur mantenendo trasparenti e forme identiche allo Stelvio della generazione precedente, e si intuisce anche una revisione dello stile delle prese d’aria disposte sul paraurti che come al resto non cambia forma. Per ultimo, sembrerebbe che lo Scudetto disponga di un elemento orizzontale disposto ai lati del logo Alfa Romeo: qualcosa comunque difficile da comprendere vista la qualità dell’immagine.

Tutto il resto dovrebbe rimanere tale a prima, così come non si ha contezza di come possano essere intervenuti i designer del Centro Stile sulla sezione posteriore in particolare sui fanali. Ricordiamo in fine che fra le altre novità previste ci sarà l’introduzione del virtual cockpit, in luogo del quadro strumenti analogico attuale, e anche una variante dotata di propulsori mild hybrid.