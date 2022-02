Restyling Alfa Romeo Giulia e Stelvio: prima immagine dei fari

Per l’approdo sul mercato delle nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio bisognerà attendere ancora un po’, con molta probabilità almeno il 2024 in accordo con le nuove possibilità offerte dalla piattaforma STLA Large e dalle indiscrezioni su una condivisione tecnica con la futura Maserati Grecale Folgore. Meno dispendiosa dovrebbe essere invece l’attesa relativa all’introduzione a listino dell’atteso restyling di Giulia e Stelvio.

In quest’ultimo caso, il restyling delle due Alfa Romeo basate sulla piattaforma Giorgio e realizzate al Cassino Plant dovrebbe arrivare già entro la fine del 2022. Il tempo assai ristretto che intercorre da qui all’effettiva presentazione dovrebbe garantire la veridicità delle indiscrezioni secondo le quali le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio restyling, dotate anche di nuovi propulsori mild hybrid, siano già uscite dal pilotino di Cassino nel mese di gennaio: quindi avvistarne qualcuna, camuffata soprattutto all’anteriore, dovrebbe essere questione di giorni o massimo settimane.

C’è una prima immagine della nuova impostazione stilistica dei nuovi fari che vedremo su Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Nel frattempo però l’account Instagram Instalfisti ha pubblicato un’immagine, che appare reale ed effettivamente scattata all’interno delle linee produttive dello stabilimento di Cassino, dalla quale si deduce con una certa chiarezza la nuova definizione stilistica dei fari che caratterizzeranno il restyling delle Giulia e Stelvio attese entro fine anno.

L’immagine ritrae infatti il faro anteriore di un’Alfa Romeo Stelvio rivisto nel design dei proiettori secondo uno stile derivato dal bozzetto dell’Alfa Romeo GTV visti durante l’Investor Day del 2018 presentato allora da Sergio Marchionne. Lo stile riprende quindi il nuovo schema stilistico con tre proiettori Matrix LED secondo una collocazione che riprende la tecnologia e l’impostazione comunque ora vista sul frontale del nuovo Alfa Romeo Tonale.

Ne deriva quindi che il restyling previsto per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio garantirà una revisione del frontale soprattutto (e con molta probabilità, esclusivamente) per ciò che riguarda l’impostazione dei fari che dovrebbe essere quella visibile in questa primissima immagine. Non è chiaro quale sarà la conformazione stilistica dei fanali posteriori, ma novità dovrebbero essere garantite anche all’interno con l’introduzione del Virtual Cockpit e un sistema di infotainment preso in prestito dal Tonale sebbene la collocazione degli elementi che troviamo oggi su Giulia e Stelvio non dovrebbe essere intaccata. Tutto ciò in abbinamento con l’introduzione di propulsori mild hybrid.