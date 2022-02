Alfa Romeo Giulia Coupé: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto

Una delle cose che sono maggiormente mancate nella gamma di Alfa Romeo negli ultimi anni è probabilmente la presenza di una Coupé. Un render pubblicato nelle scorse ore del designer Maxim Shershnev ha provato ad immaginare come sarebbe una nuova Alfa Romeo Giulia Coupé se Stellantis decidesse in futuro di colmare questa lacuna nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

Ecco come sarebbe una nuova Alfa Romeo Giulia Coupé

L’obiettivo di questo render è quello di partire dal linguaggio di design delle attuali Alfa Romeo Giulia e dal SUV Stelvio e creare un revival di Alfa Romeo Giulia Coupé immaginata qui come una vera vettura GT. Possiamo certamente vedere le influenze di quelle auto in cose come i fari, i fanali posteriori, la griglia e le ruote, mentre all’estremità opposta dello spettro, cose come il cofano piatto, il tetto arrotondato e la forma generale ricordano abbastanza la Giulia coupé del passato.

Altri elementi di questo render, come ad esempio linea di taglio del montante B, la fascia del paraurti e i dettagli laterali sembrano essere invece del tutto inediti. Non sappiamo ovviamente se il nuovo CEO del Biscione Jean-Philippe Imparato abbia in mente di lanciare sul mercato in futuro anche modelli di questo tipo.

Quello che è certo è che molti fan dello storico marchio milanese sarebbero davvero contenti di poter rivedere nella gamma della propria casa automobilistica preferita anche vetture di questo tipo che sicuramente riporterebbero in auge quella che è la tradizione sportiva del marchio premium di Stellantis.

Ricordiamo che nei prossimi anni, così come confermato dal CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato, Alfa Romeo Giulia riceverà una nuova generazione che però sarà completamente elettrica. Dunque chissà che in futuro il modello non riceva quelle versioni che invece sono mancate con la prima generazione come la Coupé e la station wagon.

