Nuova Peugeot 1008: altra ipotesi dal web

Questa mattina vi avevamo mostrato un render che provava ad ipotizzare l’aspetto della nuova Peugeot 1008. Il veicolo potrebbe diventare nei prossimi anni, forse già a partire dal 2025, la nuova entry level della gamma della casa automobilistica del Leone. Al momento però non vi sono ancora conferme ufficiali a proposito dell’arrivo di questo modello. Nonostante ciò sempre nelle scorse ore sul web è emerso un nuovo render che prova ad ipotizzare l’aspetto di questo modello che inizialmente sembrava sicuro ma che poi è stato successivamente stoppato da Stellantis.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Peugeot 1008, sempre che il SUV arrivi per davvero

Si tratta dell’ipotesi del designer Kleber Silva che ha provato ad immaginare quale potrebbe essere l’aspetto di questo presunto modello qualora, Peugeot decida realmente di dotare la sua gamma con una vettura di questo tipo.

La nuova Peugeot 1008 potrebbe sorgere sulla piattaforma STLA Small del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA. Per quanto riguarda la gamma dei motori, se la vettura si farà, è sicura la presenza di una versione completamente elettrica. Molto probabile anche la ibrida. Di certo invece non sarà prevista alcuna versione con tecnologia diesel.

La vettura dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 410 cm. Questo significa che potrebbe essere una sorta di gemella dei B-SUV di Fiat e Jeep che saranno prodotti nello stabilimento Stellantis a Tychy in Polonia nei prossimi anni. Vedremo se domani 1 marzo quando il gruppo Stellantis svelerà i piani dei prossimi anni per i suoi 14 marchi, ci sarà spazio anche per l’arrivo di una nuova Peugeot 1008 nella gamma del produttore transalpino.

Ti potrebbe interessare: Peugeot 408: avvistato un prototipo con il corpo della 308 SW del futuro SUV Coupé della casa automobilistica del Leone [Foto spia]