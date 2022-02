Peugeot 1008: ecco cosa sappiamo sul SUV compatto [Render]

Peugeot starebbe lavorando a un SUV compatto, conosciuto fino ad ora con il nome di Peugeot 1008, che dovrebbe consentire a più persone di entrare a far parte della grande famiglia della casa automobilistica francese.

In questi ultimi mesi sono emerse svariate indiscrezioni sul misterioso modello, ma per il momento il marchio di Stellantis non ha ancora confermato ufficialmente la sua esistenza. Dopo aver interrotto la produzione della city car 108, il nuovo 1008 potrebbe diventare il nuovo punto di ingresso nella gamma Peugeot, posizionandosi al di sotto di 2008, 3008 e 5008.

Peugeot 1008: il nuovo SUV compatto sarà il punto d’ingresso alla gamma del marchio francese

Jean Francois Hubert ha realizzato un progetto digitale per CarScoops che ci mostra come potrebbe essere l’aspetto finale del SUV compatto, prendendo come riferimento l’attuale linguaggio di design della casa del Leone.

In generale, il modello presenta delle dimensioni compatte, una posizione di guida alta, un cofano motore corto e una carrozzeria a cinque porte. La parte frontale è caratterizzata da una griglia con il nuovo logo Peugeot come quello presente sulla nuova 308. I fari a LED si estendono verso il paraurti mentre in generale il corpo dispone di un rivestimento bicolore.

Fino ad ora sono stati avvistati su strada alcuni prototipi del presunto Peugeot 1008 con il corpo della precedente generazione della 208, ma di più recente non è emerso nulla. I media francesi affermano che il nuovo modello potrebbe condividere la piattaforma CMP presente alla base della nuova Citroën C3 sviluppata appositamente per i mercati indiano e sudamericano, della Peugeot 208, della Opel Corsa, del 2008, del Mokka-e e della DS 3 Crossback (quest’ultimi tre SUV hanno la versione allungata).

Dovrebbe avere una lunghezza di circa 4,15 metri

Per quanto riguarda le dimensioni, il nuovo 1008 dovrebbe avere una lunghezza di circa 4,15 metri. Nonostante la sua compattezza, il modello dovrebbe proporre molta praticità a bordo e sarà destinato a tutte quelle persone che vogliono più spazio e capacità rispetto a ciò che offre una normale city car.

Sotto il cofano del nuovo SUV compatto dovremmo trovare il motore benzina PureTech a tre cilindri da 1.2 litri e il diesel BlueHDi a quattro cilindri da 1.5 litri. In Europa potrebbe debuttare anche una versione completamente elettrica con il nome di Peugeot e-1008 con alla base un powertrain elettrico da 136 CV e 260 Nm di coppia massima (la stessa unità presente su 208, Corsa-e, e-2008, Mokka-e e DS 3 Crossback E-Tense).

Sul mercato, la nuova vettura andrebbe a scontrarsi direttamente con artisti del calibro di Toyota Aygo X e Yaris Cross. Non ci resta a questo punto che attendere i prossimi mesi per vedere se la casa automobilistica francese confermerà l’esistenza del nuovo Peugeot 1008.