Camozzi e Alfa Romeo F1: importanti collaborazione

Il Team Alfa Romeo F1 ORLEN ha inaugurato una nuova partnership con il Gruppo Camozzi, leader mondiale nella produzione di componenti e sistemi per l’automazione industriale ad alta tecnologia. La partnership, un’impresa tecnologica e sportiva che coinvolge Sauber Technologies, si basa sull’impegno delle due società nel fornire l’eccellenza attraverso la cooperazione e le sinergie condivise.

Alfa Romeo F1 ORLEN e Camozzi annunciano importante partnership

L’accordo di partnership prevede anche un nuovo programma di scambio di talenti e conoscenze, attraverso la creazione di un laboratorio di sviluppo congiunto che coinvolge il Camozzi Research Center (CRC) a Milano in Italia, e la sede Sauber Technologies a Hinwil, in Svizzera. Tra gli altri sistemi di produzione avanzati, i due centri includono alcune delle stampanti 3D più grandi e avanzate al mondo.

Il CRC del Gruppo Camozzi ospita la più grande stampante 3D al mondo per termoplastici a pellet compositi CFR/GFR, mentre il quartier generale di Sauber Technologies ospita diversi sistemi di stampa 3D di polimeri e metalli, comprese le macchine di Additive Industries per la produzione AM altamente automatizzata di metalli.

Come risultato della partnership, il marchio Camozzi sarà presente sulle prese d’aria del sidepod delle vetture C42 del team, guidate da Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, nonché nei garage del team e su altre risorse del team. Frédéric Vasseur, Team Principal dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN si è detto contento di questa importante partnership per la sua scuderia che spera di vivere un 2022 da protagonista.

Il CEO del gruppo Camozzi, Lodovico Camozzi ha detto che lui e la sua azienda amano le sfide e quindi questa partnership con la scuderia Alfa Romeo F1 Team Orlen rappresenta una sfida importante per la sua azienda che potrà saggiare le sue capacità in un ambiente altamente competitivo come quello della F1.

Ti potrebbe interessare: Rebellion diventa partner ufficiale della scuderia Alfa Romeo F1 Team ORLEN per il 2022