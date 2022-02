Alfa Romeo Tonale in pista con Valtteri Bottas e Zhou Guanyu

Nella magnifica cornice Alpina di La Thuile, si è tenuto in questi giorni il ritiro pre-stagionale della scuderia Alfa Romeo F1 Orlean. In un clima di coesione e concentrazione, il team si è focalizzato sulle strategie e gli obiettivi dell’imminente campionato mondiale.

A condurre le attività c’era Jean-Philippe Imparato – CEO di Alfa Romeo – e Frédéric Vasseur – team principal scuderia – affiancati da tutta la squadra direttiva e di comunicazione. Secondo Alfa Romeo, La Thuile mantiene e preserva le caratteristiche del luogo di montagna distante dalla frenesia della quotidianità. In questi luoghi è possibile connettersi con la natura selvaggia, capace di rigenerare e donare benessere, lo scenario ideale per il team Alfa Romeo F1 Orlean.

Alfa Romeo Tonale: il nuovo SUV del Biscione guidato da Valtteri Bottas e Zhou Guanyu

Non potevano di certo mancare i nuovi piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu che da questa stagione, a bordo della nuova monoposto Alfa Romeo C42, trasferiranno in pista tutta la passione del lavoro svolto dal team.

La stagione 2022 si presenta ricca di sfide entusiasmanti ed è caratterizzata da un forte cambiamento dettato dalle nuove regolamentazioni volte a renderlo estremamente avvincente.

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale alla stampa internazionale, l’ospite d’onore è stato il nuovo Alfa Romeo Tonale, il primo SUV compatto elettrificato che segna la metamorfosi del marchio di Arese. Pur rimanendo fedele al proprio DNA di nobile sportività italiana dal 1910, con il Tonale, Alfa Romeo evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione.

Il design è straordinariamente fedele al concept da cui prende origine. Tecnologia da primato e connettività sono ai massimi livelli con un sistema di infotainment completamente nuovo. Per questo importante modello, il Biscione ha concepito soluzioni tecniche uniche ed esclusive per esaltare il proprio DNA ed offrire al cliente un’esperienza di guida unica e tipica del brand, in cui la meticolosa cura dei dettagli sposa la ricerca continua della più elevata qualità.

Il nuovo Alfa Romeo Tonale offre un’esperienza di guida elettrificata grazie all’inedito sistema Hybrid con turbo a geometria variabile, capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il motore endotermico è spento.

La versione ibrida plug-in propone la trazione integrale e riesce a sviluppare fino a 275 CV di potenza. In aggiunta, è disponibile una modalità 100% elettrica che permette al nuovo Tonale di percorrere fino a 80 km nel ciclo cittadino senza produrre emissioni e con una singola ricarica.

Oltre alla variante PHEV, il secondo SUV della casa automobilistica milanese è disponibile con un motore ibrido da 1.5 litri in due versioni, un turbodiesel da 1.6 litri e un turbo benzina da 2 litri.